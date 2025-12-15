Valleseco construirá la primera comunidad pública de vivienda colaborativa de Canarias

El Ayuntamiento de Valleseco ha iniciado el procedimiento de licitación de las obras para la construcción del primer proyecto público de vivienda colaborativa (cohousing) del municipio, una actuación pionera en Canarias que permitirá poner en marcha 14 alojamientos de carácter residencial colaborativo, orientados a fomentar la vida comunitaria, el autoconsumo energético y la fijación de población en el medio rural.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio del expediente de contratación de la obra denominada “Edificio destinado a la implantación y fomento del cohousing y viviendas colaborativas en el término municipal de Valleseco”, que se tramita mediante procedimiento abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

Una inversión estratégica para el futuro del municipio

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.874.878,72 euros (IGIC incluido) y un valor estimado del contrato de 1.752.233,10 euros, financiado de manera conjunta por la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y una aportación municipal, reafirmando el compromiso de las administraciones públicas con nuevas soluciones habitacionales adaptadas a la realidad social actual.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de 12 meses, y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 26 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 29 de diciembre de 2025.

Un modelo residencial innovador y socialmente sostenible

La actuación se desarrollará mediante la rehabilitación de una vivienda tradicional situada en la calle Párroco Marrero Díaz nº 12, así como su ampliación hacia dos fincas rústicas anexas, conformando un espacio residencial de aproximadamente 2.200 metros cuadrados de superficie total.

El complejo contará con 14 alojamientos privados, cada uno de unos 25 metros cuadrados, concebidos para uso individual o familiar, que se complementan con amplias zonas comunes, entre las que destacan una cocina compartida, espacios de convivencia, huertos comunitarios, vegetación vertical y zonas de aparcamiento.

Terreno anexo a la comunidad colaborativa. / LP/DLP

Este modelo de vivienda colaborativa promueve una forma de vida basada en la cooperación, el apoyo mutuo y la optimización de recursos, incorporando además criterios de eficiencia energética y autoconsumo, alineados con los objetivos de sostenibilidad y transición ecológica.

Gestión cooperativa y uso vitalicio

Las viviendas estarán destinadas a conformar una comunidad pública colaborativa, que será gestionada a través de una cooperativa de personas usuarias, garantizando un uso vitalicio de los alojamientos, bajo criterios de convivencia, corresponsabilidad y participación activa de las personas residentes.

El proyecto se integra en la Agenda Urbana Local de Valleseco y responde a la estrategia municipal para combatir la despoblación, atraer nuevos residentes y diversificar las modalidades residenciales, ofreciendo alternativas innovadoras a la vivienda tradicional, especialmente adaptadas a entornos rurales.

Declaraciones institucionales

El concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Valleseco, Samuel García Rodríguez, responsable del área que gestiona esta actuación, destacó que “esta licitación marca un antes y un después en la política de vivienda del municipio, apostando por un modelo más humano, sostenible y adaptado a las nuevas realidades sociales”. Asimismo, subrayó que “no se trata solo de construir viviendas, sino de crear comunidad, fomentar la convivencia y aprovechar los recursos de forma eficiente”.

Por su parte, el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, señaló que “este proyecto sitúa a Valleseco como referente en Canarias en innovación social y residencial, demostrando que desde lo público se pueden impulsar soluciones valientes frente al reto demográfico”. El primer edil añadió que “la vivienda colaborativa es una herramienta clave para atraer población, generar arraigo y fortalecer el tejido social del municipio”.

Compromiso con la cohesión social y el territorio

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valleseco refuerza su compromiso con un desarrollo territorial equilibrado, apostando por políticas públicas que integran vivienda, sostenibilidad, cohesión social y participación ciudadana.

La licitación de este proyecto supone un paso decisivo para convertir en realidad una iniciativa largamente trabajada desde el ámbito municipal y supramunicipal, consolidando a Valleseco como un laboratorio de nuevas formas de habitar el territorio desde lo público y lo comunitario.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valleseco reafirma su compromiso con la dinamización socioeconómica del municipio, promoviendo la creación de empleo, el impulso empresarial y el acceso a nuevas oportunidades formativas para la población, gracias al apoyo del PAI 2024 del Cabildo de Gran Canaria.