La Aemet avisa de lluvias débiles, viento y mala mar hoy en Gran Canaria

Las precipitaciones aparecerán sobre todo de madrugada y a últimas horas, con rachas fuertes en zonas expuestas y temperaturas sin grandes cambios

Predicción del tiempo en Canarias a las 9.00 del martes.

Predicción del tiempo en Canarias a las 9.00 del martes. / Meteored

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias afronta este martes una jornada de tiempo inestable, con lluvias débiles durante la madrugada que podrán repetirse de forma puntual a lo largo del día, sobre todo en las vertientes norte y zonas de medianías, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La situación tendrá especial incidencia en Gran Canaria, donde el día comenzará con cielos nubosos en el norte y un ambiente marcado por el viento, que irá ganando fuerza con el paso de las horas. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con valores que en el conjunto del archipiélago oscilarán entre los 13 y los 23 grados.

En Gran Canaria, las precipitaciones serán más probables a primeras horas y al final del día, especialmente en medianías del norte. En el resto de la isla se alternarán las nubes y los claros. El viento del norte soplará moderado, con intervalos de fuerte a partir de la tarde en zonas altas y en las vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas localmente intensas. En el mar, el viento del norte irá arreciando desde la madrugada, con marejada que puede llegar a fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste de unos dos metros, por lo que se recomienda precaución en la costa.

Predicción del tiempo por islas

Gran Canaria

En el norte, predominio de los cielos nubosos, con lluvias débiles de madrugada y precipitaciones ocasionales el resto del día en medianías, especialmente a últimas horas. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte durante la segunda mitad del día en zonas altas y vertientes este y oeste, con rachas localmente fuertes.

Las Palmas de Gran Canaria: mínima 18ºC / máxima 22ºC.

Lanzarote

Cielos nubosos de madrugada con lluvias débiles, tendiendo a intervalos nubosos el resto del día, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Temperaturas sin cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en vertientes norte y oeste al final del día.

Arrecife: mínima 15ºC / máxima 21ºC.

Fuerteventura

Cielos nubosos de madrugada con lluvias débiles, evolucionando a intervalos nubosos durante la jornada. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste y la península de Jandía durante la segunda mitad del día, con alguna racha localmente intensa.

Puerto del Rosario: mínima 16ºC / máxima 21ºC.

Tenerife

Predominio de los cielos nubosos en el norte, con lluvias débiles de madrugada y posibilidad de alguna precipitación ocasional en medianías y a últimas horas. Intervalos nubosos en el resto. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en cumbres, la fachada sureste del área metropolitana y los extremos oeste y noreste.

Santa Cruz de Tenerife: mínima 18ºC / máxima 23ºC.

La Gomera

Intervalos nubosos, más compactos en el norte durante la madrugada, donde se esperan lluvias débiles, especialmente en medianías. Temperaturas sin cambios. Viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este y oeste a partir de la tarde.

San Sebastián de La Gomera: mínima 18ºC / máxima 22ºC.

La Palma

Intervalos nubosos, con mayor nubosidad y lluvias débiles de madrugada en el norte, sobre todo en medianías. Temperaturas sin cambios. Viento del norte a nordeste moderado, con intervalos de fuerte por la tarde en zonas altas y vertientes noroeste y sureste.

Santa Cruz de La Palma: mínima 16ºC / máxima 21ºC.

El Hierro

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles de madrugada en el norte, especialmente en medianías. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en los extremos noroeste y sureste durante la tarde.

Valverde: mínima 13ºC / máxima 15ºC.

