El Ayuntamiento de Santa Brígida adquiere el Real Casino por 420.000 euros para transformarlo en un centro cultural
El histórico edificio de estilo neoclásico, que durante más de un siglo fue el principal punto de encuentro de los vecinos del municipio, lleva más de 15 años cerrado
El emblemático edificio del Real Casino de Santa Brígida, que ha permanecido cerrado durante los últimos 15 años y que ocasionalmente abría sus puertas para la celebración de algunos eventos, comenzará una nueva etapa tras ser adquirido por el Ayuntamiento del municipio por un valor de 420.000 euros. Esta compra, aún en proceso de formalización, marca el inicio de una nueva vida para un inmueble que fue durante más de un siglo el principal punto de encuentro para los vecinos de la localidad.
El alcalde del municipio, José Armengol, aseguró este martes que se espera que los trámites necesarios estén concluidos en enero, lo que permitirá dar inicio a la preparación del proyecto de rehabilitación. Según el regidor, el objetivo principal es “mejorar la accesibilidad del edificio”, mientras se lleva a cabo una restauración integral que respete y conserve el valor histórico y arquitectónico del inmueble, el cual ha sido catalogado como bien de patrimonio etnográfico por la Fedac del Cabildo.
La rehabilitación del Real Casino tiene como principal objetivo transformar el edificio en un centro de actividades culturales y sociales para la comunidad, devolviendo así la vida a un espacio de gran valor histórico para el municipio. Situado en la calle Calvo Sotelo, número 42, su imponente fachada de dos plantas destaca por su diseño elegante, con puertas de madera, amplios ventanales y un distinguido balcón de hierro fundido. Esta estética, que refleja la calidad constructiva de la época en la que fue edificado, convierte al Real Casino en un auténtico referente del patrimonio arquitectónico del municipio.
(Habrá ampliación)
