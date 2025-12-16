Contaminación marina en Telde: El Gobierno canario defiende la gestión del vertido que cierra 42 días cinco playas

El Gobierno de Canarias defendió ayer en el Parlamento regional la gestión de la crisis por la contaminación marina en la costa grancanaria, que afectó a seis localidades desde Telde a Mogán, y que ha obligado a mantener cerrada al baño 42 días a cinco playas del municipio teldense. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señala que las zonas de baño se reabrirán «en breve», al tiempo que detalló que existen tres investigaciones abiertas, como son las de Transición Ecológica, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio Ambiente

La exalcaldesa de Telde y diputada por Nueva Canarias en la Cámara regional, Carmen Hernández, interpeló este martes a Manuel Miranda sobre la actuación del Ejecutivo regional ante lo que calificó como «la mayor crisis de contaminación marina producida desde hace años». Una situación que llegó en primera instancia a afectar a Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, en plena temporada alta turística, y que todavía sigue obligando a cinco playas teldenses a desplegar la bandera roja de prohibido el baño.

Desde octubre

Carmen Hernández recordó que el 3 de octubre se detectaron las primeras manchas frente a Salinetas, antes de expandirse por el litoral del sureste y el sur de Gran canaria. Y señaló que, pese a la gravedad de la situación, no se activó el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca) hasta el 6 noviembre, más de un mes después.

"¿Por qué se tardó tanto?" Carmen Guerra — Nueva Canarias

«¿Por qué se tardó tanto?», cuestionó la diputada nacionalista, y recordó que el cierre de las playas ha supuesto tanto un daño medioambiental como económico, ya que existen muchos negocios de restauración de Telde afectados. Hernández reclamó llegar al fondo del problema y exigir al concesionario la limpieza de la zona.

Manuel Miranda negó en su comparecencia parlamentaria que se hubiera tardado en intervenir tras detectarse este vertido, cuyas causas todavía están sin definir después casi dos meses y medio después de detectarse las primeras manchas, y defendió que ha habido «transparencia» en todo este tiempo.

"Ha habido transparencia" Manuel Miranda — Consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias

El consejero defendió que el Plan Territorial de Protección (Plateca) se activó desde el momento en el que se detectó la llegada de la contaminación a las playas, y que el Ayuntamiento de Telde ha estado informado en todo momento de la situación.

El consejero regional señaló que existen tres vías de investigación para determinar las causas, ya que se está analizando en la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, la Fiscalía y el Seprona, a lo que se suman los controles que viene haciendo Salud Pública para evaluar las condiciones en las que se encuentra el agua del mar en cada momento.

Manuel Miranda admitió que el vertido también está originando daños económicos, pero que mientras las analíticas sigan dando parámetros negativos seguirán sin estar aptas las playas para el baño. El dirigente regional anunció con cautela que las playas podrían abrirse «en breve», sin dar plazos. De momento, Salinetas, Melenara, Ojos de Garza, Tufia y Aguadulce continúan con la bandera roja para el baño en Telde como consecuencia de la contaminación.

Disputas

La dirección general de Pesca del Gobierno de Canarias acreditó la semana pasada en un acta «el buen estado de las instalaciones y la normalidad en la operación. Las jaulas y el agua se muestran limpias», según informaron fuentes de Aquanaria, tras la visita realizada por una técnico del departamento a las instalaciones, acompañada de personal de la empresa.

La visita, tal y como publicó este periódico, se produjo un día después de que el Ayuntamiento informase que se había constatado «un aumento significativo del número de embarcaciones y de personal extrayendo restos orgánicos y peces muertos, intervención que se habría activado tras evidenciarse públicamente la situación real de las instalaciones», en referencia a las imágenes tomadas el día anterior por el dron de la Policía Local. A raíz de comunicación, la empresa anunció también que iba a denunciar al Ayuntamiento de Telde por volar el aparato sobre sus jaulas sin permiso.

El día 27 está prevista una nueva concentración de la plataforma ‘Por un litoral limpio’, tras cancelarse la anterior por el temporal.