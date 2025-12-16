La felicidad de Luis Ramírez cabe en 55 metros cuadrados

La felicidad de Luis Ramírez cabía ayer en 55 metros cuadrados, el espacio que tiene su nueva vivienda. El jubilado fue el beneficiario de una de las ocho viviendas de promoción pública en régimen de alquiler social que entregó ayer el Gobierno de Canarias en el barrio de El Sequero de Ingenio. Con la llave en mano, Ramírez ponía fin a un peregrinaje que le ha llevado a hacer siete mudanzas en tan solo cinco años.

«Es el mejor regalo que te puede llegar en Navidad», afirmaba feliz, apoyado en una de las ventanas de lo que será su salón cocina y que ofrece vistas al parque Manolo Mherc. El hombre, que llevaba 60 años viviendo en Carrizal hasta que cambió su estado civil hace cinco años, no paraba de recorrer su nueva casa. «Es que está genial y es más que suficiente para mí solo», afirmaba Luis Ramírez, que insistía en que el tener un techo seguro por muchos años le daba «mucha tranquilidad». Otro de los detalles que reafirmaban su calma emocional era que el buen estado de la obra, recién terminada, no necesitaba de ningún trabajo adicional al que él estaba acostumbrado. «Es la primera casa en la que no hago nada», afirmaba, aunque sabe que aún tiene pendiente poner la cocina y decorar el que ya es su nuevo hogar.

Un alquiler de 174 euros

Ramírez ya sabe lo que le corresponde pagar al mes. Serán 174 euros y 80 más de comunidad, que incluye el seguro y la limpieza de las zonas comunes, además de luz y agua. Él calcula que tendrá que abonar al mes unos 300 euros, la mitad de lo que dedicaba en los alquileres que no bajaban de los mínimo 600 euros, gastos aparte. Este alquiler social al que se acoge «es un alivio que te permite ver la vida de otra manera», señalaba el jubilado que dedicó casi la mitad de su vida laboral a repartir pan.

Con su nueva vivienda también le ha caído una nueva responsabilidad. Luis Ramírez es el presidente de la comunidad. Tiene claro que tienen que ser «buenos vecinos y responder a las obligaciones de cada uno». Sabe que no es una propiedad, es un alquiler, «pero no tienes un casero encima que pude hacer lo que le venga en gana. Aquí tienes obligaciones y si no cumples te echan por no cumplir, porque está todo escrito», recuerda. Aun así está dispuesto a vivir en esta parte de Ingenio «muchos años». Tampoco le es extraño su nuevo barrio «porque ya tenía amigos en esta zona, que también se alegraron mucho cuando les dije que me había correspondido una casa», señaló.

La promoción ha contado con un presupuesto de adjudicación de 1.631.282,91 euros y ha sido ejecutada en un plazo de 14 meses. El nuevo edificio contiene viviendas de uno a cinco dormitorios, incluyendo una de ellas tutelada y otra adaptada para personas con movilidad reducida (PMR), además de ocho trasteros y plazas de garaje, dos de ellas con cargadores para coches eléctricos.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, explicó que «solo en el último año se han entregado más de 100 viviendas públicas en la isla de Gran Canaria, lo que supone que más de un centenar de familias hayan podido acceder a un hogar digno donde desarrollar su proyecto vital», y añadió que de cara a 2026 «el ritmo de entrega se incrementará de forma notable, ya que hemos iniciado proyectos de construcción en todas las islas, cuyas viviendas comenzarán a entregarse a partir del próximo año».

Por su parte, el director del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, aseguró que «esta actuación ha culminado un proceso iniciado con la cesión del suelo por parte del Ayuntamiento de Ingenio y que hoy se materializa con la entrega de estas ocho viviendas ya finalizadas».

Por su parte, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, destacó que volvían a vivir en el municipio «una jornada para celebrar, porque ya se ha convertido en algo habitual que el consejero y el director del Instituto Canario de la Vivienda estén en Ingenio entregando viviendas, lo que demuestra un compromiso firme y continuado con este municipio». En este sentido, Martín recordó que se trata de la tercera entrega de viviendas públicas en Ingenio.