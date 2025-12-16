La Feria de la Naranja de Telde vuelve este domingo tras ser aplazada por la borrasca Emilia

La plaza de San Gregorio acoge este domingo, 21 de diciembre, la nueva edición de la Feria de la Naranja, que tuvo que ser aplazada por el paso de la borrasca Emilia. La jornada, que empezará a las 09:00 horas, se alargará hasta las 15:00 para acoger a los agricultores de diez fincas locales para ofrecer a los visitantes la fruta protagonista. Además, se llevará a cabo la entrega de premios a los citricultores ganadores de la cata de naranjas previa de este año, asignados por técnicos expertos del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias.

El evento, impulsado por la Concejalía de Sector Primario, que coordina María Calderín, estará amenizado con talleres infantiles y actuaciones musicales. También contará con la presencia de otros productores locales que ofrecerán vinos, aceite, aceitunas, gofio, miel, yogur, aguacates y otras elaboraciones con naranjas como mermeladas, mazapanes, helados, pan o truchas. Todos ellos bajo el sello de calidad Saborea Telde. El Patronato de Fiestas de la AAVV de La Majadilla estará encargado de ofrecer degustaciones del producto estrella, en diferentes versiones, con el añadido de una fuente de chocolate. Por otro lado, ocho artesanos de la FEDAC mostrarán también sus creaciones entre los asistentes.

A lo largo de la mañana permanecerán abiertos la mayoría de comercios y locales de restauración de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, donde se desarrollarán sesiones especiales de cata de naranjas y productos de proximidad a cargo del Instituto Canarios de Calidad Agroalimentaria.

Dar a conocer un producto «de referencia»

«Desde el Ayuntamiento de Telde queremos agradecer a los citricultores participantes en esta Feria de la Naranja su trabajo constante y el gran sacrificio que hacen para que la ciudad pueda seguir siendo conocida como el lugar donde se producen naranjas consideradas de las mejores de la Isla», resalta el alcalde Juan Antonio Peña. «Aprovechamos, además, para animar a la ciudadanía a participar de este gran evento consolidado en la ciudad donde hay espacio para personas de todas las edades y se da a conocer este producto local de referencia en el Archipiélago, mientras se impulsa la dinamización de los comercios», agrega el primer edil.

Por su parte, María Calderín destaca «una nueva edición de esta feria que se caracteriza por la gran participación tanto de citricultores como de otros productores locales, artesanos y comerciantes que no han querido dejar pasar la oportunidad de formar parte de esta jornada cargada de sorpresas, donde el ambiente navideño y la fuerza del sector primario y comercial de Telde serán protagonistas».