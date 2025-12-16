El fusilado del que nació la bandera de Telde

Los milicianos de Las Palmas se negaron a disparar. Lo consideraban una injusticia. Tuvieron que hacerlo los de Tenerife. La mañana del 13 de septiembre de 1823, en la plaza de San Juan de Telde, Matías Zurita aguardó frente al pelotón. Tenía 72 años, era agricultor y ganadero y se había convertido en un referente en el sur de Gran Canaria.

Había sido condenado a muerte tras un juicio sumarísimo por encabezar una sublevación contra las autoridades liberales. La tradición cuenta que miró alrededor y dijo: «¡Cuánta gente para ver morir a un hombre!».

La ejecución de Zurita se produjo en uno de los momentos más tensos del convulso siglo XIX español. Tras la entrada en la Península de los Cien Mil Hijos de San Luis, el ejército francés enviado para acabar con el Trienio Liberal y restaurar el poder absoluto de Fernando VII, el régimen constitucional se desmoronaba y el absolutismo recuperaba el control.

Un levantamiento sin salida

En Canarias, el conflicto no fue solo una disputa política, sino un choque entre la capital y los pueblos. En Gran Canaria, muchos municipios del interior y del sur percibían las reformas liberales como una amenaza a sus derechos tradicionales, a su autonomía y a un modo de vida ligado a la tierra. Por eso muchos apoyaron al rey, no tanto por el monarca como por lo que aquel apoyo significaba en la práctica: mantener un orden social conocido.

Vista de Telde desde Tara, con la iglesia de San Juan de fondo. / Patricio Pérez Estupiñán

Ahí apareció Matías Zurita. En su entorno tenía más peso que cualquier militar o político, prestigio ganado como agricultor y ganadero en las medianías, donde era conocido y respetado. Ya había encabezado protestas en 1808 y, en 1823, volvió a liderar un levantamiento que reunió a gentes del sur y del interior de Gran Canaria. Fue la voz de un malestar que costaba escuchar. Las reformas liberales en el campo habían pasado por alto, o no habían tenido en cuenta lo suficiente, a quienes tendrían que vivir con sus consecuencias.

La sublevación tuvo poco recorrido. Quienes siguieron a Zurita eran en su mayoría campesinos, mal equipados y sin experiencia en combate. Cuando las fuerzas estatales, reforzadas con granaderos llegados de Tenerife, salieron a su encuentro, la diferencia de fuerzas se impuso de inmediato. Al día siguiente lo intentaron de nuevo, ya en las inmediaciones de Telde, pero sin apoyos y con las milicias provinciales desertando, el levantamiento quedó sin margen para resistir.

La leyenda tras el fusilamiento

Zurita fue detenido poco después y sometido a juicio sumarísimo por su papel al frente del levantamiento. En Canarias, donde el poder aún estaba en manos de autoridades liberales en aquel momento, fue condenado a muerte pese a su avanzada edad. La sentencia se ejecutó tras la negativa de los milicianos de Las Palmas a participar y su regreso a la capital la víspera.

Lo que ocurrió después pertenece al terreno de la memoria colectiva y, de forma casi irónica, es lo que más ha perdurado y lo que terminó influyendo a nivel institucional. La tradición cuenta que el hijo de Zurita se acercó al cuerpo y tomó la prenda azul, empapada de sangre, para alzarla como estandarte improvisado. La llevó desde la plaza de San Juan hasta la de Los Llanos y la dejó allí, como homenaje, pero también como protesta.

Aquel paño tuvo más recorrido del que podía parecer, al menos en lo simbólico. Con el paso del tiempo, el rojo y el azul se consolidaron como los colores de Telde.

Más de siglo y medio después, esa memoria pasó a lo oficial. En 1999 se aprobó la bandera del municipio, una franja roja y otra azul, y en la Orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias se explicó su origen: el recuerdo de aquel primer símbolo, la camiseta ensangrentada de Matías Zurita. Telde también le dedicó una calle.