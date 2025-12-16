El jefe del Centro Espacial de Canarias, Álvaro Martínez-Villalobos, galardonado con el Premio Menina por su labor en favor de la igualdad

El jefe del Centro Espacial de Canarias (CEC, el Coronel del Ejército del Aire y del Espacio D. Álvaro Martínez-Villalobos fue reconocido con el Reconocimiento Menina 2025 por su destacado compromiso con la igualdad y la erradicación de la violencia machista. El galardón fue concedido por la Delegación del Gobierno en Canarias en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género.

El jurado ha valorado la trayectoria del Coronel Martínez-Villalobos en la integración de la perspectiva de género en el ámbito militar y civil , además de su dedicación a la promoción de la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres. Entre las iniciativas impulsadas por el jefe del CEC, con un foco especial en el archipiélago, destacan la colaboración con la Casa de África para promover proyectos para el empoderamiento femenino en entornos rurales y contextos de especial vulnerabilidad y la mentoría a jóvenes profesionales para fomentar su liderazgo en instituciones nacionales e internacionales.

Liderazgo internacional en igualdad

Su experiencia en la materia incluye la participación en conferencias y foros especializados sobre igualdad, protección de civiles en conflictos y prevención de la violencia de género. En el ámbito internacional, el Coronel Martínez-Villalobos ejerció como Vicepresidente del Comité Ejecutivo de Perspectiva de Género de la OTAN entre 2020 y 2022.

El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), del que depende el Centro Espacial de Canarias, celebra la entrega del Premio Menina a uno de sus responsables. En un comunicado, destacan que el reconocimiento «no sólo honra la trayectoria del Coronel Martínez-Villalobos, sino que también pone en valor el papel activo de las instituciones públicas en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria».