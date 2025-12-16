Los Luceros de la Madrugá homenajean a Tomasito Martín

Agaete celebra desde la pasada madrugada una de sus tradiciones más arraigadas, Los Luceros de la Madrugá, patrimonio inmaterial del municipio que vuelve a recorrer las calles desde hoy y hasta el 24 de diciembre, anunciando con su música la llegada de la Navidad.

Este año, el grupo que conforman músicos de todas las edades va a dedicar las rondas navideñas a la memoria de Tomás Martín Trujillo ‘Tomasito’, alma y corazón de esta iniciativa y fundador de Los Luceros, además de una figura esencial en la preservación y transmisión de esta tradición que ya cumple más de seis décadas. Su luz, la que tantas veces guió los amaneceres de Agaete, seguirá acompañando cada villancico y cada paso de esta nueva edición, en la que la música regresará a la Navidad de Agaete con energía e ilusión renovada.

Las rondas parten cada madrugada a las 05.00 horas desde el Centro Parroquial, excepto el domingo 21, cuya salida será a las 04.30 horas. Como es tradición, las Misas de la Luz se celebrarán a las 06.00 horas, un momento de recogimiento que cada año emociona a vecinos y visitantes.

«Nuestra intención es mantener viva esta tradición que pertenece a todos los agaetenses», señala Tomás Armas, director del grupo. «Este año honramos a Tomasito, cuya dedicación y amor por Los Luceros permiten que hoy caminemos juntos antes del amanecer».