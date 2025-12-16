Agaete
Los Luceros de la Madrugá homenajean a Tomasito Martín
Un grupo de vecinos de la villa recorre las calles de madrugada anunciando con su música la llegada de la época navideña
Agaete celebra desde la pasada madrugada una de sus tradiciones más arraigadas, Los Luceros de la Madrugá, patrimonio inmaterial del municipio que vuelve a recorrer las calles desde hoy y hasta el 24 de diciembre, anunciando con su música la llegada de la Navidad.
Este año, el grupo que conforman músicos de todas las edades va a dedicar las rondas navideñas a la memoria de Tomás Martín Trujillo ‘Tomasito’, alma y corazón de esta iniciativa y fundador de Los Luceros, además de una figura esencial en la preservación y transmisión de esta tradición que ya cumple más de seis décadas. Su luz, la que tantas veces guió los amaneceres de Agaete, seguirá acompañando cada villancico y cada paso de esta nueva edición, en la que la música regresará a la Navidad de Agaete con energía e ilusión renovada.
Las rondas parten cada madrugada a las 05.00 horas desde el Centro Parroquial, excepto el domingo 21, cuya salida será a las 04.30 horas. Como es tradición, las Misas de la Luz se celebrarán a las 06.00 horas, un momento de recogimiento que cada año emociona a vecinos y visitantes.
«Nuestra intención es mantener viva esta tradición que pertenece a todos los agaetenses», señala Tomás Armas, director del grupo. «Este año honramos a Tomasito, cuya dedicación y amor por Los Luceros permiten que hoy caminemos juntos antes del amanecer».
