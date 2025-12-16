Mágica Christmas: la Navidad a la luz de las velas inicia su gira en Gran Canaria

Mágica Christmas es un proyecto musical a la luz de las velas que nace en 2025 con el objetivo de ofrecer una experiencia íntima, cercana y mágica para todos los públicos. Tras el estreno de la temporada en el Espacio Cultural Jesús Arencibia y después del éxito rotundo y lleno absoluto en la Iglesia de San Gregorio, en Telde, el proyecto se prepara ahora para una gira de 12 fechas, principalmente en la isla de Gran Canaria, que se desarrollará entre el 17 de diciembre y el 4 de enero.

El proyecto ha sido creado por David Batista, cantante lírico profesional, bailarín y reconocido Drag Queen, ganador de la Gala Drag del Carnaval Internacional de Las Palmas de Gran Canaria 2023 y semifinalista de Got Talent en España, Holanda y Alemania. Mágica Christmas propone un concierto interactivo, cercano y divertido, donde el público siente que forma parte del espectáculo, como si estuviera en el salón de su propia casa.

El ambiente se construye a partir de más de 500 velas, que envuelven cada espacio en una atmósfera única, cálida e íntima. El repertorio es un auténtico viaje por las culturas del mundo, sin olvidar nuestras raíces, con villancicos interpretados en español, inglés y alemán, combinando tradición y emoción.

Junto a la voz de David Batista, el otro gran protagonista del proyecto es Alejandro Cardona, flautista travesero con más de 10 años de experiencia sobre los escenarios. Su sonido, acompañado por el piano y la voz, transporta al oyente a paisajes sonoros profundamente navideños y familiares.

Mágica Christmas también quiere poner en valor el esfuerzo que supone levantar un proyecto cultural independiente. Detrás de esta propuesta hay jóvenes emprendedores culturales que, sin pertenecer a grandes productoras, trabajan con pasión y constancia para sacar adelante espectáculos de calidad. El proyecto reivindica la importancia de que ayuntamientos y entidades culturales apuesten y confíen en el talento emergente, facilitando el acceso a espacios y apoyos para que nuevas iniciativas puedan crecer y consolidarse.

La gira comenzará el miércoles 17 de diciembre en la Plaza de la Constitución de Arucas, continuará el jueves 18 de diciembre a las 20:00 h en la Plaza de Jacinto Benavente (Las Palmas) y el viernes 19 de diciembre a las 20:15 h en la Plaza de San Juan (Telde). El sábado 20 de diciembre a las 19:15 h llegará a la Iglesia de Lomo Magullo (Telde), seguido del domingo 21 de diciembre a las 19:00 h en la Biblioteca Municipal Saulo Torón (Telde).

El recorrido continuará el martes 23 de diciembre a las 19:00 h en el Faro de Maspalomas, el viernes 26 de diciembre a las 19:00 h en la Plaza de San Fernando (Maspalomas) y el lunes 29 de diciembre a las 19:00 h en el Casino de Valverde, en El Hierro. Ya en la recta final, Mágica Christmas regresará a Telde el martes 30 de diciembre a las 20:00 h en la Plaza de San Gregorio, continuará el viernes 2 de enero a las 19:30 h en la Iglesia de Jinámar, el sábado 3 de enero a las 20:00 h en el Parque Juan Pablo II (Las Palmas) y cerrará la gira el domingo 4 de enero a las 20:15 h en la Iglesia de San Juan (Telde).

Para conocer todas las fechas, novedades y detalles del proyecto, se puede seguir el perfil oficial de Instagram @musicaalaluzdelasvelas.