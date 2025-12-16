Maspalomas busca artistas en la segunda edición de su concurso de talentos navideño

El Maspalomas Talent Show celebra su segunda edicion este domingo, 21 de diciembre, en el Parque Urbano del Sur. El evento, organizado con el propósito de promover el talento artístico local, busca participantes en diversas disciplinas como música, danza, acrobacias, magia y humor.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dirigida por Elena Álamo Vega y coordinada por Esther Delgado Sánchez, ha fijado el cierre del plazo de inscripción para este jueves, 18 de diciembre. La participación está abierta a cualquier persona, de forma individual o grupal, a partir de los 5 años de edad. Los concursantes sólo podrán presentar una actuación, cuya duración máxima no deberá exceder los 3 minutos.

Para formalizar la inscripción, los interesados deben cumplimentar un formulario disponible en la web municipal o solicitado vía correo electrónico (maspalomastalentshow@gmail.com), el cual debe ser reenviado junto con la base musical a interpretar. En el caso de los menores de edad, es obligatoria la presentación de la autorización paterna, materna o del tutor legal. El certamen establece tres premios económicos de 500, 300 y 100 euros, respectivamente.

Parte del programa de Navidades del Mundo

El Maspalomas Talent Show se enmarca en la programación Navidades del Mundo, un extenso programa de actos culturales que celebra su segunda edición desde este sábado, 20 de diciembre, a partir de las 17:00 horas, en el Parque del Sur. Esta jornada inaugural contará con una ruta motera y actuaciones musicales del Trío Pica Pica (18:00 horas) para el público infantil, seguido por los conciertos de Maldita EGB (20:00 horas) y Los 600 (21:30 horas).

La propuesta cultural, que se extenderá hasta el 4 de enero, también incluye talleres familiares, una pista de patinaje, trenecito, hinchables, la Casa de la Navidad y la muestra Exponavidades del Mundo, entre otras atracciones. El horario general del programa es de 17:00 a 21:00 horas. Las jornadas del 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero contarán con doble sesión, abarcando también la mañana (10:00 a 14:00 horas).