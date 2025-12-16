Mogán pone en marcha un proyecto para fomentar la inclusión de personas con diversidad funcional

El Ayuntamiento de Mogán pone en marcha el proyecto de sensibilización social 'Normal, soy diferente'. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) dentro del marco Gran Canaria Accesible, tiene como finalidad reducir tabúes y combatir prejuicios asociados a la diversidad funcional mediante talleres formativos y material audiovisual.

El proyecto parte de la convicción de que estas acciones constituyen una inversión social esencial para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, informada y consciente, combatiendo el desconocimiento que a menudo da origen a la estigmatización. La iniciativa está impulsada por el Área de Gobierno Social y Sociocomunitaria del Ayuntamiento, liderada por la teniente de alcalde Tania Alonso.

Talleres con alumnos y empleados municipales

Los talleres están a cargo de Iván Franco, graduado en Terapia Ocupacional, docente universitario y creador del programa Comunicar Fácil con Familias. Estas sesiones buscan generar espacios de reflexión y comprensión, acercando a la ciudadanía a diferentes perspectivas de habitar el mundo desde la diversidad funcional.

Las sesiones formativas iniciales ya se han celebrado en el Centro Cultural El Mocán y el edificio de Servicios Sociales, dirigidas a profesionales municipales de áreas como la social y la educativa. Asimismo, se han llevado a cabo talleres con el alumnado de ESO en el CEO Mogán y el IES Arguineguín-Lidia Pulido.

Un vídeo con participación ciudadana

Iván Franco explicó que 'Normal, soy diferente' tiene como objetivo facilitar la comprensión de la humanidad compartida y promueve una mirada más empática. Franco también lidera la creación de un vídeo de sensibilización, que será proyectado en diversos espacios del municipio y difundido en redes sociales. En el audiovisual participan vecinos de Mogán con y sin diversidad funcional, cuyas respuestas espontáneas demuestran que, más allá de las etiquetas, las aspiraciones y los planteamientos vitales son sorprendentemente similares.

Un aspecto clave que se ha desprendido de las grabaciones es que las personas con discapacidad no definen su diferencia por su condición física, sensorial o intelectual, sino a través de rasgos personales como el afecto o la capacidad de aportar a su entorno, reforzando el mensaje de que nadie debe quedar definido exclusivamente por un diagnóstico.