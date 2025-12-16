Refuerzan las guaguas a Tejeda por el encendido navideño más brillante por Navidad

El servicio de transporte público gestionado por Guaguas Global ha anunciado la intensificación de la Línea 305 (San Mateo–Tejeda) con motivo del encendido de las luces de Navidad “Juntos Brillamos Más” de Ferrero Rocher, que tendrá lugar este miércoles en el municipio de Tejeda, uno de los enclaves más visitados del interior de Gran Canaria durante estas fechas.

Desde la compañía se recomienda subir en guagua como la opción más adecuada para acudir al evento, con el objetivo de evitar atascos, aglomeraciones de tráfico y problemas de estacionamiento, habituales en celebraciones de gran afluencia en el casco del municipio.

Vecinos de Tejeda participan en la grabación. / LP/DLP

Refuerzo del transporte público a Tejeda

La intensificación del servicio permitirá mejorar la movilidad entre el centro de la isla y Tejeda durante toda la jornada, facilitando tanto la llegada escalonada de visitantes como el regreso una vez finalizado el acto navideño.

El refuerzo responde a la previsión de alta afluencia de público, atraído por el evento promocional y el ambiente navideño que convierte a Tejeda en uno de los destinos más demandados de la cumbre grancanaria en diciembre.

Horarios Línea 305: San Mateo – Tejeda

Los servicios reforzados desde San Mateo hacia Tejeda estarán disponibles en los siguientes horarios:

08:00 | 10:30 | 12:30 | 14:10 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | 18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 20:00

Conexiones desde Las Palmas de Gran Canaria

Para quienes se desplacen desde la capital, Guaguas Global habilita conexiones Las Palmas – Tejeda a las:

14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:00

Servicios de regreso tras el evento

El retorno desde Tejeda a San Mateo contará con los siguientes horarios:

06:20 | 07:00 | 09:00 | 11:30 | 13:00 | 15:00 | 15:05 | 17:00 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45

Asimismo, habrá servicios Tejeda – Las Palmas de Gran Canaria a las:

21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30