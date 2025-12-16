Sergio Rivero: “Tras la muerte de mi madre estuve bloqueado, pero me he reconciliado con la música y conmigo mismo”

Veinte años después de que A escondidas marcara un punto clave en su trayectoria, Sergio Rivero, el cantante canario que conquistó a todos en Operación Triunfo, regresa con una nueva versión del tema. Este relanzamiento musical, coincidiendo con el aniversario de su primer disco, refleja una mirada más honesta, madura y emocional.

“A escondidas es una de mis canciones favoritas del primer disco y, curiosamente, ahora mismo es la más escuchada de toda mi discografía en plataformas”, explica. “Sentí que era el momento adecuado para darle una nueva vida, para poder seguir cantándola desde quien soy hoy”. La canción, compuesta por Bruno Nicolás, Kiko Rodríguez y David Agustave, llegó a sus manos justo después de ganar Operación Triunfo. “Cuando escuché la demo lo tuve clarísimo. Sabía que tenía que estar en el disco”.

A pesar de presentarse a 'Operación Triunfo', Sergio Rivero no buscaba la fama

Más allá del éxito inicial, el tema fue adquiriendo con el tiempo otros significados. Muchos oyentes lo han interpretado como un relato de amores invisibles, incluso como una lectura velada sobre la falta de libertad o la homofobia en ciertos contextos. “En aquel momento no lo vi así”, reconoce. “Pero con los años y con lo que la gente me ha contado, la canción ha crecido. Para muchos se convirtió en un himno a los amores poco visibles. Y eso también la hizo más especial para mí”.

Dos décadas separan al Sergio de 19 años que se lanzó a un reality televisivo del hombre de 39 que hoy habla sin prisas. “He cambiado completamente”, admite. “A nivel artístico he ido y vuelto de estilos, he estudiado más música, me enamoré de cantar en inglés y luego regresé al español. Y como persona, ahora sé mucho mejor lo que quiero y lo que no estoy dispuesto a hacer”. La inocencia de entonces, dice, jugó a su favor. “Hoy me costaría muchísimo exponerme así”.

Años en segundo plano buscando reconectar consigo mismo

Ese cambio explica también su decisión de alejarse del foco mediático. No fue un corte brusco, sino un proceso. “Los primeros cinco años fueron muy intensos. Empecé a sentir que estaba dentro de una rueda que no sabía cómo parar”. Entre promociones, compromisos y dinámicas de industria que un joven de 19 años apenas comprende, Rivero sintió la necesidad de frenar. “Nunca he perseguido la fama. Siempre me interesó más la música”.

El parón lo llevó a Los Ángeles, donde estudió, y también a la terapia. “Necesitaba herramientas para entender quién era arriba y abajo del escenario”. De ahí nació una relación más sana con su oficio y con su identidad artística. “Cuando volví, lo hice con ideas mucho más claras”.

La repentina muerte de su madre le hizo alejarse de la música

El último año, sin embargo, ha sido especialmente duro. En marzo falleció su madre de forma repentina. “Ha sido el año más complicado de mi vida”, confiesa. Durante meses no pudo ni cantar ni escuchar música. “Estuve bloqueado”. Poco a poco, el piano —que aprendió a tocar gracias a su madre— volvió a ser refugio. “Este proyecto de los 20 años y A escondidas me ayudaron a reconectar”.

Hoy se define como alguien “sereno y agradecido”. No promete grandes planes, pero sí honestidad. “La vida te da palos, pero sigues por los que están y por el recuerdo”. Y si algo valora por encima de todo es el cariño. Especialmente el de su tierra. “Del público canario siempre me he sentido muy querido. Lo noté en el programa y lo sigo notando ahora. Eso es impagable”.

Quizá por eso este relanzamiento no mira atrás con melancolía, sino con verdad. A escondidas vuelve a sonar, sí, pero lo hace desde un lugar más libre. Como su voz.