San Bartolomé de Tirajana construye un depósito en Huesa Bermeja y Mogán contrata cubas para Barranquillo de Andrés y Soria

Las borrascas Claudia y Emilia han contribuido de forma significativa a la recarga de acuíferos, presas y estanques en distintos puntos de Gran Canaria para aliviar la situación hídrica de núcleos cuya provisión de agua depende en gran medida de las precipitaciones. Para evitar esa dependencia, los municipios del sur de la isla están desarrollando proyectos en los barrios más afectados por esa circunstancia. El más reciente es el caso de Huesa Bermeja, en San Bartolomé de Tirajana, donde el Ayuntamiento ha iniciado la construcción de un depósito que permitirá su llenado con agua procedente de cubas.

Hace dos años, los vecinos de este diseminado compuesto por 13 viviendas y único núcleo en esta zona del municipio sin conexión con el suministro general de abastecimiento, trasladaron al Consistorio para indicar que los depósitos naturales de los que dependían se estaban secando. Esta situación motivó el inicio de las gestiones para garantizar el suministro. Para ello, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con una asociación de propietarios, que cedió una pequeña parcela junto al estanque de la Heredad para la construcción del depósito. Los trabajos incluyen además el acondicionamiento de las carreteras de acceso, con el fin de facilitar el tránsito de camiones cisterna hasta la zona.

La situación en Mogán

En el municipio de Mogán, la dependencia del transporte de agua mediante cubas se prolonga desde hace años en núcleos como Barranquillo de Andrés, Soria y Veneguera. La escasez de lluvias ha provocado una disminución generalizada del caudal de los pozos existentes en las distintas cuencas que abastecen a estos barrios. En el caso de Barranquillo de Andrés y Soria, el nuevo depósito construido en Soria en 2023 sustituyó al ubicado en Barranquillo de Andrés, retirado tras más de veinte años de uso por exigencias sanitarias. No obstante, el abastecimiento continúa dependiendo, en mayor o menor medida, del transporte mediante cubas, en función de las precipitaciones y de la fluctuación de la población, con un notable incremento los fines de semana y durante los meses de verano.

Una situación similar se da en Veneguera, donde la sequía ha mermado progresivamente los depósitos particulares con los que se abastecía el barrio, lo que obligó a implantar el suministro mediante cubas. Tanto en estas zonas como en Soria y Barranquillo de Andrés, el agua transportada procede de la desaladora municipal de Playa de Mogán. Para 2025, el Ayuntamiento formalizó el 27 de noviembre el nuevo contrato para el transporte de agua para consumo humano por 214.335,21 euros.

Más de 1.200 transportes en 2024

La magnitud de esta dependencia queda reflejada en los datos correspondientes al año 2024. Durante ese ejercicio se realizaron un total de 1.205 transportes de agua mediante cubas a los barrios de Barranquillo de Andrés y Soria y Veneguera, con un volumen estimado de 27.112,5 metros cúbicos de agua potable. Cada cuba transporta aproximadamente entre 20 y 25 metros cúbicos.

El mayor número de transportes se concentró en los meses de verano al coincidir con el incremento estacional de la población. En Veneguera, los envíos oscilaron entre las 55 cubas registradas en enero y las 105 en julio y 107 en agosto, mientras que en Barranquillo de Andrés se alcanzó un máximo de 57 cubas en agosto por las 18 de enero. En conjunto, el total mensual de transportes superó las 160 cubas en agosto, frente a las 73 contabilizadas en enero, lo que pone de manifiesto el elevado coste logístico y económico del modelo actual de abastecimiento.

Modernización de la red y planes de futuro

En los últimos años, el Ayuntamiento de Mogán ha realizado inversiones tanto en Barranquillo de Andrés como en Veneguera para modernizar las redes de distribución con el objetivo de reducir pérdidas y disminuir el número de cubas necesarias, con el consiguiente ahorro económico. La renovación de las instalaciones ha permitido minimizar las fugas derivadas del envejecimiento de las redes, una circunstancia que encarecía el suministro al perderse parte del agua transportada.

De cara al futuro, la culminación de la obra de Chira-Soria permitirá planificar la sustitución del transporte mediante cubas a Barranquillo de Andrés y Soria por suministro directo de agua desalada una vez el agua alcance el Salto de Chira. Desde el punto de vista técnico, esta opción es viable gracias a las infraestructuras existentes, como el nuevo depósito de Soria, aunque su materialización requerirá acuerdos administrativos aún pendientes, según reconocen desde el Consistorio.

Asimismo, en el caso de Veneguera se estudia la ejecución de una conexión hidráulica desde la parte alta del barranco de Mogán que permita el suministro directo desde la red general. Se trata, en cualquier caso, de proyectos complejos, condicionados por la orografía del territorio y por la elevada exigencia técnica y administrativa que conllevan.