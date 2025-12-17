La Aemet avisa de lluvias persistentes y cielos nublados hoy en Gran Canaria
El norte y las cumbres concentran los mayores acumulados en una jornada marcada por el viento y el mal estado del mar
Este miércoles estará marcado en Gran Canaria por cielos nubosos y lluvias débiles a moderadas, especialmente persistentes en las medianías del norte y las cumbres, mientras que en el sur se abrirán algunos claros de forma ocasional. Las temperaturas máximas tenderán a bajar ligeramente y el viento del norte dejará rachas intensas, sobre todo en zonas expuestas y en cumbres.
Este escenario se repetirá, en líneas generales, en el resto de Canarias, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con una jornada condicionada también por el mal estado del mar.
En la costa, predominará el viento del noreste de fuerza 4 o 5, con marejada, y un mar de fondo del norte o noroeste de 2 a 3 metros, que aumentará hasta 3 o 4 metros durante la noche.
Predicción por islas para este miércoles
GRAN CANARIA
Predominio de cielos nubosos o cubiertos, con algunos claros en el sur. Se esperan lluvias débiles a moderadas, persistentes en el norte y las cumbres, y menos probables en la mitad sur. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas bajarán ligeramente, sobre todo en zonas de interior. El viento del norte soplará moderado, con rachas fuertes en las vertientes este y oeste y muy fuertes en cumbres.
Las Palmas de Gran Canaria: 17 / 21 ºC
LANZAROTE
Cielos nubosos con probables lluvias débiles, que tenderán a remitir a partir del mediodía. Temperaturas con pocos cambios y viento del norte moderado, con intervalos fuertes y alguna racha puntual.
Arrecife: 17 / 22 ºC
FUERTEVENTURA
Nubosidad con lluvias débiles, que irán remitiendo durante la jornada. Temperaturas estables y viento del norte moderado, con intervalos de fuerte en zonas expuestas.
Puerto del Rosario: 16 / 22 ºC
TENERIFE
Cielos nubosos en el norte e intervalos en el sur, con lluvias débiles a moderadas en la vertiente norte, localmente persistentes. Temperaturas con pocos cambios o ligero descenso de las máximas. Heladas débiles en cumbres. Viento del norte moderado, fuerte en zonas altas.
Santa Cruz de Tenerife: 17 / 22 ºC
LA GOMERA
Predominio de cielos nubosos, con lluvias débiles en medianías del norte y cumbres. Temperaturas sin cambios y viento del noreste moderado, con rachas fuertes en zonas altas.
San Sebastián de La Gomera: 18 / 22 ºC
LA PALMA
Nubosidad en el norte y este, con baja probabilidad de lluvias débiles por la tarde y noche. Temperaturas estables o en ligero descenso y viento del nordeste moderado, con intervalos fuertes.
Santa Cruz de La Palma: 16 / 22 ºC
EL HIERRO
Intervalos nubosos, con aumento de la nubosidad en el norte al final del día y posibles lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios y viento del noreste moderado, con intervalos fuertes.
Valverde: 13 / 15 ºC
