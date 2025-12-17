Agaete enciende la Navidad con cuatro kilómetros de luces

Agaete encendió anoche su Navidad. Decenas de miles de luces han hecho brillar el casco de la Villa y los diferentes barrios del municipio con el espíritu navideño, con un despliegue de hasta cuatro kilómetros de luces led, más de 80 adornos, cinco árboles navideños y tres photocalls. El encendido se convirtió en un acto emotivo y que estuvo arropado por vecinos y visitantes, después de tener que posponerlo con motivo de la borrasca Emilia en su fecha tradicional el 13 de diciembre, día de Santa Lucía y celebración de la luz.

La calle de la Concepción brilla con decenas de miles de luces, que se suman a la decoración en cortinas, árboles, palmeras adornadas, rotondas, en las vías principales y de los barrios, así como otros elementos que tiñen de color navideño las calles de la Villa. Toda la iluminación se suma a la decoración elaborada por el personal municipal para espacios concretos como el Parque Popular o el Centro Cultural, entre otros, en una apuesta importante por la decoración especial para las fiestas en esta edición.

El encendido navideño contó con la actuación musical de Yamilei y Jeremai Cruz en la Plaza de la Constitución, quienes hicieron vibrar el casco con su talento joven y varios temas navideños que emocionaron a los asistentes.

Las luces darán un ambiente especial al municipio para recibir los actos del programa de las fiestas, que la alcaldesa, María del Carmen Rosario, invitó a disfrutar en comunidad, llamando a que «nuestras calles sean el punto de encuentro». Así, dijo, «queremos sentirlas, un Agaete que se sienta vivo, tan acogedor y cercano como siempre y que cada paseo, cada acto, cada instante compartido en nuestras plazas y rincones refuerce el espíritu navideño».

Rosario invitó a los vecinos y visitantes a disfrutar de los actos y a disfrutar de estas fiestas «con alegría, pero también con respeto a la convivencia y garantizando la seguridad de todas y todos». La regidora pidió «hacer de cada momento un instante inolvidable para compartir, desde el buen ambiente, el cuidado mutuo y la responsabilidad» con unas fiestas que «sean una oportunidad para estar juntos, para compartir, para recordar lo que nos une y para celebrar todo lo que hace grande a Agaete». También quiso invitar a disfrutar de este programa de actos a quienes «no nacieron aquí pero han elegido Agaete para vivir y construir sus vidas», que han tenido también parte del protagonismo en este encendido tan simbólico.

Tras el encendido navideño fue inaugurado el Belén municipal en el Centro Cultural, una propuesta nunca antes vista en Agaete con el belén napolitano de Jonay García. Cientos de vecinos, vecinas y visitantes aprovecharon la noche llena de magia para visitar el nacimiento, que incluye varios guiños a Agaete y está lleno de detalles y que estará disponible para su visita hasta el mes de enero.