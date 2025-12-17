Cartel del Granca Live Fest 2026: todos los artistas confirmados y programación por días del festival

El Granca Live Fest ya calienta motores para su edición más ambiciosa los días 2, 3 y 4 de julio de 2026. En un acto conmemorativo por su quinto aniversario, la organización ha desvelado el estado actual de un cartel que sitúa a las Islas Canarias en el epicentro de la música en vivo en España. Con más de 225.000 asistentes acumulados en sus cuatro ediciones anteriores, el evento se consolida como una de las citas imprescindibles del verano europeo.

Programación por días: ¿Quién actúa cada jornada?

El festival ha estructurado una oferta que combina el pop nacional, los ritmos latinos internacionales y el talento canario.

Jueves, 2 de julio: el arranque con sello canario

La primera jornada estará marcada por la potencia de los directos y el talento local.

Dani Fernández: Uno de los artistas más sólidos del pop español actual.

Uno de los artistas más sólidos del pop español actual. Viva Suecia: Referentes del indie-rock nacional.

Referentes del indie-rock nacional. Ptazeta: La fuerza de la escena urbana canaria.

La fuerza de la escena urbana canaria. PlayaCoco y Toni Bob: Representantes del talento emergente local.

Representantes del talento emergente local. Nota: La jornada del jueves todavía reserva una gran sorpresa en forma de cabeza de cartel.

Viernes, 3 de julio: noche de estrellas internacionales

El viernes el Estadio de Gran Canaria recibirá a figuras de proyección mundial.

Lola Índigo: Un show visual y coreográfico de primer nivel.

Un show visual y coreográfico de primer nivel. Danny Ocean: Aportando la dimensión internacional con uno de los directos latinos más reconocidos.

Aportando la dimensión internacional con uno de los directos latinos más reconocidos. Carlos Rivera: El romanticismo y la trayectoria de un artista de gran alcance.

El romanticismo y la trayectoria de un artista de gran alcance. Conjurer y Wendy Ruiz: Completan la propuesta de esta segunda jornada.

Completan la propuesta de esta segunda jornada. Nota: Aún queda por anunciar un gran nombre y una incorporación final para cerrar este día.

Sábado, 4 de julio: el gran cierre de abonos

El último día concentra a varios de los nombres más influyentes del panorama contemporáneo.

Alejandro Sanz: El regreso de una leyenda de la música española.

El regreso de una leyenda de la música española. Aitana: Una de las voces más influyentes del pop actual, reforzando la jornada final.

Una de las voces más influyentes del pop actual, reforzando la jornada final. Dani Martín: Una de las figuras más queridas del pop-rock nacional.

Una de las figuras más queridas del pop-rock nacional. Grupo Frontera: El fenómeno del regional mexicano que triunfa en todo el mundo.

El fenómeno del regional mexicano que triunfa en todo el mundo. Talento local: Agua del Chorro, Dani Calero y Quique Serra.

Cartel del Granca Live Fest 2026 / LA PROVINCIA

Un impacto económico de 95 millones de euros

Más allá de la música, el Granca Live Fest, producido por New Event, se ha revelado como un motor económico para el Archipiélago. Desde su nacimiento en 2022, ha generado un impacto de 95 millones de euros y más de 6.000 empleos directos, impulsando sectores clave y reforzando el tejido productivo local de Canarias.

El festival cuenta además con certificaciones internacionales de sostenibilidad (ISO 20121 y Eventsost), destacando por sus carteles con una alta participación femenina y su compromiso con la igualdad.

Entradas y últimas novedades

Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales (grancalivefest.es y entradas.com). Ante la alta demanda de público llegado de más de 50 países, la organización recomienda adquirir los abonos con antelación antes de que se anuncien los últimos artistas que completarán el cartel definitivo en las próximas semanas.