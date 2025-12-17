Cerrada la carretera de Palominos en Gáldar por desprendimientos: sin acceso desde Fagajesto ni Barranco Hondo
Los desprendimientos han obligado a cerrar completamente la vía de los Altos de Gáldar. Las condiciones del tiempo impiden hoy las labores de limpieza.
La carretera de Palominos, situada en los Altos de Gáldar, ha sido cerrada al tráfico en ambos sentidos como consecuencia de varios desprendimientos registrados en las últimas horas. La vía permanece completamente intransitable, tanto en su acceso desde Fagajesto como desde Barranco Hondo.
El cierre ha sido decretado por motivos de seguridad, ante el riesgo de que se produzcan nuevos desprendimientos o accidentes debido a la inestabilidad del terreno.
Las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la zona en estos momentos están impidiendo que se inicien los trabajos de limpieza y retirada de escombros. Las autoridades han confirmado que, si el tiempo lo permite, las labores se retomarán este jueves.
Este tipo de incidencias no son infrecuentes en zonas de montaña como los Altos de Gáldar, donde la orografía y las lluvias pueden provocar situaciones de riesgo en vías de acceso secundarias como la de Palominos.
Afección a la movilidad local
La carretera de Palominos es una vía de importancia para la conexión entre núcleos rurales del norte de Gran Canaria, especialmente para residentes y trabajadores agrícolas. Su cierre obliga a buscar rutas alternativas, lo que complica los desplazamientos en esta zona alta del municipio.
Desde el Ayuntamiento de Gáldar se recomienda evitar transitar por la zona y atender a las indicaciones de seguridad vial hasta que se restablezca la circulación.
¿Cuándo se reabrirá la carretera?
No hay una hora estimada para la reapertura. Todo dependerá de la evolución del tiempo y de la estabilidad del terreno para que los equipos técnicos puedan intervenir sin riesgos. Por el momento, la previsión es que se pueda trabajar en la limpieza a partir del jueves.
