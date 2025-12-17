Costas delimita los puntos del deslinde con el rechazo vecinal

La Demarcación de Costas de Canarias celebró ayer un acto de apeo en la avenida de la playa de El Burrero, en el municipio de Ingenio, con el objetivo de actualizar provisionalmente el deslinde del dominio público marítimo-terrestre, dentro del marco de la Ley de Costas de 1988.

En la reunión estuvieron presentes la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, los concejales de las áreas de Playas y Urbanismo, Martín García y Rayco Padilla, representantes de la Delegación de Defensa, y vecinos afectados por el nuevo deslinde propuesto por la Demarcación de Costas, un cambio que extendería la zona de servidumbre desde los 20 metros actuales hasta casi los 100 metros y que afecta directamente a unas 60 viviendas de este núcleo costero.

Los vecinos asistentes fueron informados de que la firma del acta del apeo no condiciona sus derechos, pudiendo firmar tanto conforme como disconforme, o incluso no firmar, sin que ello limite la presentación de alegaciones posteriores. Al final, 34 firmaron su disconformidad, sin que ninguno se posicionara a favor.

Durante la reunión, responsables técnicos de Costas aclararon a las personas presentes que el procedimiento actual no define ni fija todavía la línea de servidumbre, sino que se limita exclusivamente a determinar qué terrenos pasan a formar parte del dominio público. La servidumbre de protección, explicaron, se estudiará en una fase posterior del mismo expediente y podrá no coincidir exactamente con el límite ahora propuesto.

Según se detalló el técnico que se acercó hasta la playa, el expediente fue iniciado de oficio el 22 de septiembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia los días 21 de septiembre y 7 de octubre. El tramo de costa afectado corresponde al deslinde aprobado originalmente en 1986, entre el Castillo de Gando y el barranco de Guayadeque, que desemboca en esa zona del municipio y que sirve de límite con Agüimes.

Los representantes de Costas insistieron en que la actualización del deslinde no pone en cuestión la legalidad de las viviendas existentes, ni afecta a la titularidad privada de las propiedades. No obstante, recordaron que la futura servidumbre de protección puede limitar determinadas actuaciones, como la construcción de nuevas viviendas o ampliaciones, aunque sí se permiten obras de conservación y mantenimiento de las edificaciones ya existentes.

Vanesa Martín explicó que el Ayuntamiento también firmó «no conforme» la propuesta de deslinde al considerar que el trazado planteado afecta de manera significativa a solares y viviendas existentes. El Consistorio ya ha anunciado que presentará las alegaciones pertinentes para minimizar el impacto sobre los vecinos.

Martín señaló que el deslinde podría seguir el trazado del paseo marítimo hasta la esquina del barranco de Los Aromeros, «lo que permitiría evitar que el límite invada viviendas situadas hacia el sur». Por el contrario, Costas sostiene que el barranco forma parte del dominio marítimo-terrestre, lo que genera un retranqueo que el consistorio considera especialmente perjudicial.

La resolución definitiva del expediente podría demorarse entre uno y dos años.