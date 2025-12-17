Detenido en Vecindario por intento de homicidio tras una agresión de extrema violencia en plena vía pública

La Guardia Civil ha detenido en Vecindario a un individuo como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras una agresión de extrema violencia registrada en la madrugada del 2 de diciembre de 2025.

El suceso, ocurrido en una calle principal de la localidad, dejó a la víctima semiinconsciente y con heridas de gravedad que obligaron a su traslado urgente al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Rápida respuesta de la Guardia Civil

Los hechos se conocieron tras la llamada de un ciudadano que alertó de la presencia de un hombre gravemente herido en la vía pública. A la llegada de los agentes de la Guardia Civil y de los servicios sanitarios, la víctima presentaba lesiones severas y no portaba documentación. Ante la gravedad del estado, fue evacuada de inmediato al centro hospitalario, donde quedó ingresada con pronóstico muy reservado.

La intervención temprana fue clave para preservar pruebas y activar las primeras diligencias. Sin embargo, las horas iniciales de la investigación se vieron condicionadas por una dificultad añadida: la víctima permanecía inconsciente e indocumentada, lo que impedía su identificación y cualquier tipo de declaración.

Identificación de la víctima

Para superar este obstáculo, los responsables del operativo solicitaron la participación del Equipo Territorial de Policía Judicial de Vecindario, que asumió la investigación. Mediante distintas gestiones, entre ellas la toma de huellas dactilares, se logró identificar plenamente al hombre agredido, de 40 años, cuyo estado seguía siendo muy grave según los informes médicos.

Confirmada la identidad y la gravedad de las lesiones, los investigadores centraron sus esfuerzos en reconstruir la secuencia de los hechos y localizar al responsable de la agresión.

Las cámaras y el transporte público, claves para esclarecer los hechos

Los agentes delimitaron el punto exacto donde se produjo la paliza, frente a la terraza de un establecimiento. Aunque las cámaras del lugar solo captaron parte del incidente, en las imágenes se apreciaba un elemento decisivo: una guagua que se detuvo en el momento del suceso.

El Área de Investigación del Puesto Principal de Vecindario analizó con detalle las grabaciones del transporte público. En ellas se observó a la víctima, al agresor y a un tercer varón manteniendo una discusión dentro del vehículo momentos antes de la agresión. Además, la visualización de la matrícula de un coche permitió identificar plenamente al presunto autor.

Localización del agresor y entrega voluntaria

Con la identidad ya confirmada, la Guardia Civil realizó diversas gestiones para localizar al sospechoso, que permanecía oculto al saberse buscado.

Finalmente, el 10 de diciembre de 2025, el individuo se entregó voluntariamente en el Puesto Principal de Vecindario, donde fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Violencia extrema y prisión provisional

Según la investigación, la agresión se produjo con una violencia extrema, cuando la víctima ya se encontraba inmóvil y recibió varios golpes en la cabeza. Los hechos estarían motivados por una disputa previa, un elemento que refuerza la gravedad del caso.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana, en funciones de guardia. El titular del órgano judicial decretó el ingreso en prisión provisional del detenido.

Preocupación vecinal y seguridad ciudadana

El suceso ha generado inquietud entre los vecinos al haberse producido en un espacio público y en horario nocturno. Desde las fuerzas de seguridad se subraya la importancia de una actuación policial rápida y eficaz para evitar que personas capaces de causar un daño tan severo permanezcan en libertad y para garantizar la seguridad ciudadana.