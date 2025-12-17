Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy miércoles en tu municipio

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Ingenio, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, tiene el gasoil a 0,975€ el litro. En Moya, Gran Canaria, la estación de servicio H2EXAGON NORTE, Carretera General del Norte km 13, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Pájara en la isla de Fuerteventura, donde la estación de servicio DISA COSTA CALMA de GRAL. JANDIA km 64,5 tiene la Gasolina 98 a 1,134€ el litro. También puedes optar por la estación OCÉANO, de Telde en la isla de Gran Canaria, Calle Alegría 2, con la Gasolina 98 a 1,149€ el litro.

Hoy, miércoles 17 de diciembre, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Agüimes, en la estación de servicio CANARY OIL, Calle Las Adelfas, esquina Los Olivos 8, donde la Gasolina 95 está a 0,969€ el litro. La estación PETROPRIX de Agüimes en la isla de Gran Canaria, AVENIDA DEL SURESTE, 1, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 0,969€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La estación de OCÉANO en Telde, Calle Alegría 2, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,149€ el litro. Otra opción está en Ingenio, CALLE REPUBLICA ARGENTINA, 104, en la estación OCÉANO EL CARRIZAL a 1,159€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El Gasóleo A más barato de Lanzarote está en la estación de servicio PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife a 1,039€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N en Arrecife a 1,039€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139 en el municipio de Arrecife es la más barata de Lanzarote para la Gasolina 95, a 1,049€ el litro, seguida por la estación PLENERGY de CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N del municipio de Arrecife a 1,049€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Lanzarote se encuentra en el municipio de Tías, en la estación de servicio DISA PUERTO DEL CARMEN en Calle Juan Carlos I 23, a 1,169€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA TEGUISE GOLF en Avenida Campo de Golf de Teguise a 1,209€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Pájara, en la estación de servicio DISA COSTA CALMA en GRAL. JANDIA km 64,5, a 1,134€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA EL CHARCO en Calle Alfonso XIII 65 de Puerto del Rosario a 1,234€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,059€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA EL MATORRAL de Carretera Puerto del Rosario - El Castillo km 8 en Antigua a 1,079€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,099€ el litro, seguida por la estación DISA EL CARACOL de Carretera General de Tarajalejo km 16 del municipio de Tuineje a 1,114€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,169€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON ESCALERITAS. La segunda mejor opción está en la estación DISA PUERTO DE LA LUZ, en Avenida de las Petrolíferas, con un precio de 1,174€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,149€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,180€ el litro.

