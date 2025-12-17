Las cinco playas cerradas en Telde por contaminación marina reabrirán este jueves
Los análisis realizados determinan que la calidad del agua es apta para el baño.
Las cinco playas que desde hace este miércoles 43 días permanecen cerradas al público en Telde reabrirán este jueves. Las playas de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Ojos de Garza y Tufia volverán a ondear la bandera verde después de que los análisis realizados hayan determinado que la calidad del agua es favorable, lo que permitirá que las calas puedan volver a abrirse al baño, según los informes de los que dispone el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (Plateca).
El Ayuntamiento de Telde cerró al baño hace 43 días la primera de las playas, Melenara, después de que se detectasen en la costa restos de contaminación marina por un vertido de materia orgánica en descomposición tras la muerte de más de 2.500 toneladas de peces como consecuencia de un vertido producido a principios del mes de octubre y cuyo origen todavía se desconoce. El Seprona, la Fiscalía y la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias investigan el origen.
(Habrá ampliación)
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
- El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca
- Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
- Refuerzan las guaguas a Tejeda por el encendido navideño más brillante por Navidad
- La borrasca Emilia deja más de un centenar de incidencias en Gran Canaria y obliga a extremar las precauciones
- Un rodaje, cinco mil metros de tiras de luces y servicios especiales de guaguas: así se prepara Tejeda para encender la Navidad