Las cinco playas cerradas en Telde por contaminación marina reabrirán este jueves

Las cinco playas que desde hace este miércoles 43 días permanecen cerradas al público en Telde reabrirán este jueves. Las playas de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Ojos de Garza y Tufia volverán a ondear la bandera verde después de que los análisis realizados hayan determinado que la calidad del agua es favorable, lo que permitirá que las calas puedan volver a abrirse al baño, según los informes de los que dispone el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (Plateca).

El Ayuntamiento de Telde cerró al baño hace 43 días la primera de las playas, Melenara, después de que se detectasen en la costa restos de contaminación marina por un vertido de materia orgánica en descomposición tras la muerte de más de 2.500 toneladas de peces como consecuencia de un vertido producido a principios del mes de octubre y cuyo origen todavía se desconoce. El Seprona, la Fiscalía y la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias investigan el origen.

(Habrá ampliación)