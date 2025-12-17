Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel Granca Live Fest 2026UD Las PalmasAlumbrado TejedaContrabando de AguacatesBelén de Arena Las CanterasPlayas de Telde
instagramlinkedin

Las cinco playas cerradas en Telde por contaminación marina reabrirán este jueves

Los análisis realizados determinan que la calidad del agua es apta para el baño.

Resultado de la contaminación en las playas de Telde

Resultado de la contaminación en las playas de Telde

LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Las cinco playas que desde hace este miércoles 43 días permanecen cerradas al público en Telde reabrirán este jueves. Las playas de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Ojos de Garza y Tufia volverán a ondear la bandera verde después de que los análisis realizados hayan determinado que la calidad del agua es favorable, lo que permitirá que las calas puedan volver a abrirse al baño, según los informes de los que dispone el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil (Plateca).

El Ayuntamiento de Telde cerró al baño hace 43 días la primera de las playas, Melenara, después de que se detectasen en la costa restos de contaminación marina por un vertido de materia orgánica en descomposición tras la muerte de más de 2.500 toneladas de peces como consecuencia de un vertido producido a principios del mes de octubre y cuyo origen todavía se desconoce. El Seprona, la Fiscalía y la consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias investigan el origen.

Noticias relacionadas y más

(Habrá ampliación)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
  2. La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
  3. Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
  4. El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca
  5. Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
  6. Refuerzan las guaguas a Tejeda por el encendido navideño más brillante por Navidad
  7. La borrasca Emilia deja más de un centenar de incidencias en Gran Canaria y obliga a extremar las precauciones
  8. Un rodaje, cinco mil metros de tiras de luces y servicios especiales de guaguas: así se prepara Tejeda para encender la Navidad

Las cinco playas cerradas en Telde por contaminación marina reabrirán este jueves

Las cinco playas cerradas en Telde por contaminación marina reabrirán este jueves

Spar Gran Canaria comercializará 1.500 toneladas de papas de productores locales el próximo año

Spar Gran Canaria comercializará 1.500 toneladas de papas de productores locales el próximo año

Aumenta un 20% la demanda de juguetes para niños de entre 0 y 5 años en Las Palmas de Gran Canaria

Aumenta un 20% la demanda de juguetes para niños de entre 0 y 5 años en Las Palmas de Gran Canaria

Detenido en Vecindario por intento de homicidio tras una agresión de extrema violencia en plena vía pública

Detenido en Vecindario por intento de homicidio tras una agresión de extrema violencia en plena vía pública

Las lluvias regresan a Gran Canaria y provocan colas en la GC-1

Las lluvias regresan a Gran Canaria y provocan colas en la GC-1

San Bartolomé de Tirajana construye un depósito en Huesa Bermeja y Mogán contrata cubas para Barranquillo de Andrés y Soria

San Bartolomé de Tirajana construye un depósito en Huesa Bermeja y Mogán contrata cubas para Barranquillo de Andrés y Soria

La lluvia obliga a suspender los aparcamientos provisionales en Tejeda para el alumbrado de Ferrero Rocher

La lluvia obliga a suspender los aparcamientos provisionales en Tejeda para el alumbrado de Ferrero Rocher

Refuerzan las guaguas a Tejeda por el encendido navideño más brillante por Navidad

Tracking Pixel Contents