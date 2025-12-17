La lluvia obliga a suspender los aparcamientos provisionales en Tejeda para el alumbrado de Ferrero Rocher

Las condiciones meteorológicas han obligado a modificar el dispositivo de movilidad previsto en Tejeda con motivo de la Gala Ferrero Rocher. Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Tejeda, los aparcamientos de tierra habilitados de forma provisional no estarán disponibles, debido a las lluvias registradas durante la pasada noche.

A esta situación se suma el deterioro previo del terreno, afectado por el paso de la borrasca Emilia, lo que ha incrementado el riesgo para vehículos y peatones. Las previsiones apuntan, además, a que las precipitaciones podrían continuar a lo largo del día, lo que descarta su reapertura por motivos de seguridad.

Recomendación de usar el transporte público

Ante esta circunstancia de fuerza mayor, la organización insiste en la necesidad de utilizar el servicio especial de transporte público dispuesto para el evento. La anulación de estas zonas de estacionamiento supone la pérdida de un número importante de plazas, por lo que el acceso en vehículo privado se verá limitado.

Las autoridades locales recuerdan que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento.

El alumbrado seguirá activo hasta 2026

Desde la organización se recuerda que el alumbrado instalado en el municipio permanecerá encendido hasta el 11 de enero de 2026, por lo que vecinos y visitantes tendrán más oportunidades de disfrutarlo sin necesidad de acudir exclusivamente durante la jornada de hoy.

Las recomendaciones de movilidad se mantendrán mientras persistan las actuales condiciones meteorológicas.