Las lluvias regresan a Gran Canaria y provocan colas en la GC-1

Las lluvias han vuelto a regar la isla de Gran Canaria este miércoles. Las precipitaciones han estado repartidas por la geografía insular y han caído en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio, Agüimes o la Aldea de San Nicolás, entre otros lugares.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este 17 de diciembre ya había adelantado lluvias débiles a moderadas, que serán persistentes en medianías del norte y cumbres, y de carácter ocasional y con menor probabilidad en la mitad sur.

El aguacero ha provocado retenciones esta mañana en la autopista GC-1, a la altura de Telde, según usuarios de la vía, lo que obliga a los conductores a extremar la precaución.

Zonas con más lluvia este miércoles en Gran Canaria

En la Cruz de Tejeda, según datos de la Aemet, se han recogido en el acumulado de las últimas 24 horas y con datos hasta las 12.00 horas de hoy, 30,6 litros por metro cuadrado (mm), y 27,6 litros mm en Tejeda.

En la Vega de San Mateo, el registro acumulado ha sido 21,4 litros mm (con datos hasta las 11.00 horas de hoy). Son las tres localidades de Canarias con más precipitaciones hasta el mediodía de este miércoles.

Temperaturas y viento

Además, la predicción contempla temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso, que puede llegar a ser moderado en zonas de interior.

El viento soplará moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en vertientes este y oeste, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes al inicio. En cumbres, viento fuerte del norte con probables rachas muy fuertes.