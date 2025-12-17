Moya se convierte en un gran tablado de solidaridad con zumba y flamenco

Moya se convierte en el gran tablado de la solidaridad, en el que se combinan distintas artes culturales. El Centro Cultural de la Villa acoge este domingo el III Festival en apoyo a las personas con enfermedades crónicas y el III Encuentro Zumba & Flamenco, en el que se recogerán alimentos no perecederos para su distribución en comedores sociales. El evento trata de aportar un rayo de ilusión para las familias afectadas por diversas patologías.

El proyecto artístico-solidario promovido por Yazmina Santana sigue creciendo, después de recibir también el estímulo en forma de carta remitida por la Casa Real, en la que les animaba a seguir con este tipo de iniciativas y en la que se exalta su «loable labor».

Apoyo vecinal

El certamen multicultural se ha ido ganando un hueco en el calendario navideño. Comenzó de una forma modesta hace ocho años en el barrio de Trujillo con el apoyo vecinal y de su asociación Barrios Unidos, y se ha ido consolidando en estas últimas ediciones en el casco, con el apoyo de todo el pueblo local y del resto de la isla.

Cartel del evento que se celebrará el domingo en Moya. / LP / DLP

«Deporte y arte generan una gran energía que esperamos se proyecte en los enfermos», señala la organizadora de este evento, en el que colaboran unas 70 personas.

El encuentro se celebrará este domingo en el Centro Cultural de la Villa de Moya a partir de las 17 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo, reservándose de forma simbólica una fila cero voluntaria para la recogida de alimentos no perecederos para su posterior reparto entre los colectivos sociales.

Flamenco Events

El cartel de esta tercera edición recoge la participación de la Agrupación Zumba La Isleta y Zumba Moya (con la propia Yazmina Santana, que es instructora de esta modalidad), la Escuela de Flamenco Virginia Rodríguez, Flamenco Events: Nacho y Azahara (una pareja profesional procedente de Granada que vuelve a presentarse en este espectáculo en la Villa), la Asociación Cultural y Deportiva de Taichi Chuan y Chinkung Corazón y Mente, Andrea Camacho Amador junto al guitarrista Ismael Cruz, la acróbata Christina Cabrera, la Agrupación Folklórica Guadalupe, el pianista Raúl Castellano Santana (proveniente de Galicia, pero con familia de Moya) y el cantante Álvaro García González (Varo GC).

Durante el acto se emitirán también vídeos de algunos grupos musicales canarios que no podrán asistir, pero que trasladan su apoyo. Y se abrirá el telón con el tema musical ‘Into the Light’, de la película La Guerra de las Galaxias, que habla precisamente de superación para afrontar enfermedades.

Apoyo empresarial

El evento cuenta con el apoyo de empresas como Spar, Tirma, Bizcochos de Moya Doramas y otras firmas, además del Ayuntamiento. Además, Yazmina Santana agradecer también a la farmacia de Trujillo en la que trabaja por la disponibilidad que tiene para acometer este proyecto voluntario, junto a las muchas personas que ponen su grano de arena para que pueda celebrarse este espectáculo innovador, que combina el arte flamenco con la coreografía musical de la zumba.

La promotora lleva años organizando espectáculos solidarios. En sus comienzos organizó un festival dedicado al cáncer de mama. Más tarde sería sobre la diabetes. Y después de decidir no hacer más eventos conoció en su trabajo a un padre que tenía un hijo con leucemia. E intentó ayudar. Ahí nació este nuevo proyecto, al que le dio un aire más generalista para dar cobertura a las distintas enfermedades crónicas.