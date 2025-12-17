El Sur tendrá un nuevo carril bici en Meloneras
El Consorcio de Maspalomas abre la licitación de las obras con un presupuesto de 467.289,72 euros para mejorar la movilidad sostenible en la zona turística
El Consorcio Maspalomas Gran Canaria abre el proceso de licitación para las obras del carril bici del Paseo de Meloneras. Esta intervención estratégica cuenta con un presupuesto base de 467.289,72 euros y tiene como objetivo prioritario fortalecer la movilidad sostenible en uno de los núcleos turísticos más relevantes del litoral sur de la isla. El proyecto busca establecer una conexión funcional y segura entre el viario público y el emblemático paseo marítimo de la zona.
Esta actuación se encuentra integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Impulso a Maspalomas. La financiación de la obra proviene de los fondos europeos Next Generation EU, canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Con esta licitación, la entidad administrativa convoca a las empresas de infraestructuras a participar en una obra clave para la ordenación del tráfico y la accesibilidad ciclista en un entorno de alta afluencia de visitantes.
Impulso a la movilidad sostenible
El diseño técnico contempla la creación de nuevas vías destinadas al uso de la bicicleta que garanticen la continuidad del itinerario. Los trabajos afectarán a las calles Mar Mediterráneo, Mar Caspio, Mar de Siberia y Mar de Noruega, además de diversos puntos peatonales y áreas verdes. La intervención permitirá integrar la red ciclista ya existente con el viario actual para mejorar la seguridad de los usuarios mediante la separación de flujos de tráfico.
Entre las tareas principales contempladas en el contrato destacan la pavimentación y el asfaltado de las superficies, la aplicación de pintura especializada en la calzada y la instalación de una señalización viaria adecuada. Estas mejoras no solo benefician a los turistas que eligen el sur de Gran Canaria para sus vacaciones, sino que también ofrecen una alternativa de transporte eficiente y ecológica para los residentes habituales del municipio.
Actualización del proyecto
La presente licitación responde a una actualización necesaria del proyecto original. Este reajuste presupuestario ha sido motivado por el incremento global de los costes de construcción y las dificultades detectadas en la disponibilidad de mano de obra cualificada. El Consorcio Maspalomas ha simplificado o ajustado partidas no esenciales para garantizar que la obra sea económicamente viable y resulte atractiva para la concurrencia competitiva de las empresas del sector.
Las compañías interesadas en ejecutar este proyecto de infraestructura ciclista disponen de plazo hasta el próximo 5 de enero de 2026, a las 23:59 horas, para presentar sus propuestas económicas y técnicas.
