La playa de Tufia es la primera que abre en Telde tras 44 días cerrada

Las cinco playas de Telde que desde hace 44 días permanecían cerradas al público por el episodio de contaminación marina podrían ir abriendo de forma escalonada. Tufia ha sido la primera en abrir ayer tras recibir el informe favorable de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que recomendaba el levantamiento de la prohibición de baño después de los análisis realizados en esta zona del litoral que determinaban que la calidad del agua era favorable.

El resto de playas del municipio —Salinetas, Melenara, Aguadulce, Gando y Ojos de Garza— se mantienen cerradas, a la espera de nuevos informes técnicos que avalen su reapertura. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, insistía en que no se abrirá ninguna playa sin informe sanitario favorable, priorizando en todo momento la salud pública.

Peña explicó que hoy volverá a recibir la visita de las inspectoras de Salud Pública que harán nuevos análisis y las inspecciones oculares, «y en función de que si se emiten informes favorables se abrirán al baño».

Tufia permanecía cerrada de manera preventiva tras los episodios de contaminación por restos orgánicos detectados en varias playas del municipio, derivados de la muerte masiva de peces en las jaulas marinas ubicadas frente a la costa de Salinetas. Los últimos resultados analíticos confirmaron que esta cala cumplía con los parámetros sanitarios exigidos, lo que permite su reapertura con todas las garantías.

Juan Antonio Peña recorrió ayer el litoral del municipio acompañado por técnicos de la Viceconsejería de Emergencias y Aguas, junto a su titular, Marcos José Lorenzo Martín, técnicas de Salud Pública y el técnico municipal de Playas, para una visita de inspección que permitió constatar una mejora considerable del estado general de las playas.

Investigación abierta

El regidor teldense, quien confirmó la autorización para la apertura de Tufia, destacó que, aunque la apertura de las playas del municipio es una buena noticia, el Consistorio mantendrá abiertas las investigaciones que se están llevando a cabo en relación con la situación de la costa. «Nuestra investigación no va a concluir porque se abran las playas, ni nuestra lucha es únicamente para revisar concesiones administrativas; es para que se sepa toda la verdad de este episodio de contaminación», subrayó el alcalde.

El regidor señaló que, si no se producen nuevos contratiempos, se evitará la aparición de residuos orgánicos en el litoral del municipio, una de las principales preocupaciones trasladadas por la ciudadanía en los últimos días.

Asimismo, el alcalde agradeció la visita del viceconsejero de Emergencias, aunque echó en falta un pronunciamiento público por parte del consejero Narvay Quintero y del director general de Pesca, Esteban Reyes.

También quiso reconocer la colaboración ciudadana, destacando que los vecinos y vecinas le han hecho llegar «material muy contundente e información importante» para el avance de las investigaciones, además de añadir que continúa exigiendo explicaciones, actuaciones y responsabilidades. «Nuestra obligación es garantizar la seguridad hoy, pero también defender el litoral de Telde mañana», manifestó el alcalde.

El Ayuntamiento de Telde y la empresa propietaria, Aquanaria, mantienen una pugna en la que ambos se culpan. Aquanaria señala que el origen de la mortandad de toneladas de peces de sus jaulas se debe a un emisario submarino de propiedad municipal y además ha denunciado al Ayuntamiento por el vuelo de un dron sobre las instalaciones en el mar sin permiso. E el otro lado, el alcalde ha negado en varias ocasiones la versión de la empresa y ha pedido al Plateca el estudio de los sedimentos de las propias jaulas.