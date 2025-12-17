SPAR Gran Canaria comercializará 1.500 toneladas de papas de productores canarios durante el próximo año

SPAR Gran Canaria dará salida durante el 2026 a 1.500 toneladas de papa local, gracias a la renovación del convenio con los agricultores dedicados al cultivo de este producto esencial en la cesta de la compra canaria. La cadena de supermercados ha renovado el convenio de colaboración para el fomento de la producción y la comercialización de la papa local de calidad en la isla de Gran Canaria, una iniciativa que cumple dieciséis años impulsando el consumo de producto kilómetro cero.

La marca canaria ha distribuido 135.000 kilos de semillas entre los ocho agricultores particulares de la papa adheridos al convenio en esta edición. Estas semillas de distintas variedades como Picasso, Rudolf, Spunta y Galáctica se cultivarán en los próximos meses en distintos municipios de la isla y permitirán reforzar la producción de la papa local destinada al consumo en Gran Canaria.

Los agricultores cuentan con la garantía de que SPAR Gran Canaria adquirirá el 100% de su cosecha a unos precios justos, permitiendo cubrir los costes de producción y dando seguridad al agricultor. Este año participan en la campaña ocho agricultores y organizaciones de frutas y hortalizas, que cultivarán las papas en los municipios de Santa Brígida, Vega de San Mateo, Santa María de Guía, Moya, Valsequillo, Telde y Santa Lucía de Tirajana.

Firma del convenio Spar Gran Canaria, este miércoles, en Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

La renovación del acuerdo ha sido suscrita entre SPAR Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG) y los agricultores participantes en la campaña.

A la firma asistieron el presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, y vicepresidente, José López; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero de Sector Primario insular, Miguel Hidalgo. Además, estuvieron presentes la miembro de la Ejecutiva de COAG Canarias, Tamara Cruz Ralph, y los agricultores firmantes.

SPAR Gran Canaria adelanta cada año a los productores las semillas, adquiriendo el compromiso de comprar posteriormente la cosecha a un precio justo de mercado

El presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, resaltó que “este convenio reafirma la apuesta decidida de la cadena por los productos de nuestra tierra y el compromiso genuino con el agricultor local”. Asimismo, subrayó “la importancia de seguir fortaleciendo la competitividad del sector frente a las papas importadas, trabajando para que nuestros agricultores y agricultoras dispongan de condiciones justas que les permitan crecer y prosperar”.

“Las producciones locales requieren la protección de quienes las distribuimos y el respaldo de los consumidores. Convenios como el de hoy y el resto que firmamos a lo largo del año son una muestra más del compromiso real y sostenido de SPAR Gran Canaria con el futuro del campo canario”, aseguró.

Firma del convenio para la comerciación de la papa local entre Spar Gran Canaria, instituciones y agricultores. / La Provincia

Prefinanciación de las semillas

Uno de los pilares fundamentales del convenio es la prefinanciación de las semillas por parte de SPAR Gran Canaria. La cadena adelanta cada año las semillas necesarias para el cultivo de este tubérculo y adquiere el compromiso de comprar posteriormente la cosecha a un precio justo de mercado. Esta medida asegura los ingresos a los agricultores, descontándoles el importe de las semillas en el momento de la compra de la producción, garantizando así la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas.

Las papas cultivadas a través del convenio se comercializarán bajo la marca La Cosecha Canaria de SPAR, disponible en todos los puntos de venta que la cadena tiene repartidos en todos los municipios de la isla.

Un momento de la firma del convenio para la comerciación de la papa local entre Spar Gran Canaria, instituciones y agricultores. / La Provincia

Este acuerdo ha supuesto, a lo largo de su trayectoria, un impulso decisivo al sector primario de la isla, contribuyendo al mantenimiento del empleo agrícola, a la sostenibilidad del territorio y al fomento del consumo de producto local.

Prueba de ello es el galardón otorgado este año por el Cabildo insular a SPAR Gran Canaria con el Premio al Mejor Proyecto de Valorización de la Papa de Gran Canaria, un reconocimiento que destaca la labor de la cadena por su compromiso con el sector primario y el apoyo continuado a este producto.

