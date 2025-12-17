San Bartolomé de Tirajana impulsa un plan para combatir rumores y promover la integración de menores migrantes

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana mantuvo una reunión técnica con la directora general de Servicios Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias, Elizabeth Santana Rosales, y el equipo del programa Canarias Convive. El encuentro surge como respuesta directa a las incidencias trasladadas por la Asociación de Vecinos de Fataga, con el fin de articular soluciones que garanticen la convivencia ciudadana y la adecuada gestión de los centros de acogida de menores no acompañados.

Durante la sesión de trabajo se presentó la propuesta de intervención del Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. El eje central de esta estrategia para San Bartolomé de Tirajana será la creación de una Mesa Municipal de Atención Humanitaria, un órgano de coordinación estable donde estarán representados el consistorio, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, las entidades gestoras de los centros y representantes de la sociedad civil.

Creación de la Mesa Municipal de Atención Humanitaria

Este nuevo espacio de trabajo permitirá centralizar la comunicación entre las administraciones implicadas, compartir datos actualizados sobre los recursos alojativos y establecer criterios comunes para abordar cualquier incidencia en los núcleos poblacionales. La iniciativa busca no solo reaccionar ante conflictos puntuales, sino promover estándares de intervención que aseguren una integración respetuosa y ordenada de los menores migrantes en el municipio.

De forma complementaria, el proyecto contempla el desarrollo de un Proceso Comunitario Antirrumor adaptado a la realidad de San Bartolomé de Tirajana. Esta herramienta informativa tiene como objetivo principal combatir estereotipos, reducir la propagación de rumores falsos sobre el sistema de acogida y fortalecer el tejido social en los barrios que albergan estos recursos, siguiendo modelos de éxito ya aplicados en otros puntos del archipiélago.

Compromiso con la integración social

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó la importancia de atender las demandas vecinales sin obviar la realidad de los menores acogidos. “La preocupación que nos trasladan los vecinos de Fataga es real y nos corresponde garantizar la tranquilidad en el barrio”, afirmó Marichal, subrayando que se debe asegurar que estos jóvenes cuenten con las oportunidades necesarias para integrarse desde el respeto mutuo.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Ruymán Cardoso, incidió en la función mediadora de su área en este conflicto. Cardoso señaló que su responsabilidad es ejercer de puente entre las asociaciones vecinales y las instituciones superiores, facilitando un espacio de diálogo donde se puedan escuchar todas las partes y construir soluciones compartidas desde la cercanía administrativa.

Programa Canarias Convive

El despliegue del programa Canarias Convive en el municipio se posiciona como una herramienta estratégica para mejorar la respuesta pública ante la diversidad y prevenir situaciones de exclusión. Al situar a las personas en el centro de la gestión, el Ayuntamiento aspira a consolidar un modelo de intervención que reconozca tanto las necesidades de seguridad de los residentes como las historias de vida y derechos de los menores.