Cómo ver y a qué hora es el encendido de luces de Ferrero Rocher en Tejeda

El municipio de Tejeda acogerá este miércoles, 17 de diciembre, la gala de Encendido de Navidad Juntos Brillamos Más, un acto que marcará el inicio de las celebraciones navideñas en esta localidad del interior de Gran Canaria.

El evento, impulsado por Ferrero Rocher en colaboración con el Ayuntamiento, ha generado una notable expectación y contará con un dispositivo especial de organización y seguridad debido a las limitaciones de espacio propias del casco urbano.

Apertura del recinto y accesos habilitados

La zona principal del evento será La Vaguada, cuya apertura al público está prevista a las 17:30 horas. El acceso general se realizará desde la calle Doctor Heraclio Sánchez, situada frente al lateral de la iglesia. Para las personas con movilidad reducida, la entrada se habilitará por la Avenida Alfredo Kraus, a través de la bajada situada entre el parque municipal y La Vaguada. Esta misma vía será utilizada posteriormente como salida del recinto.

Desde la organización se recuerda que la entrada no está garantizada, ya que el aforo es limitado. El acceso se permitirá por orden de llegada, por lo que se recomienda acudir con antelación.

Horarios y desarrollo de la gala

La programación arrancará a las 18:00 horas con actividades de animación previa. La gala principal comenzará a las 19:00 horas y tendrá una duración estimada de entre 45 y 60 minutos.

Para aquellas personas que no puedan acceder al recinto principal, el evento podrá seguirse desde distintos puntos del municipio, como los alrededores de La Vaguada, el parque municipal o la Plaza Mirador, donde se instalará una pantalla gigante para la retransmisión en directo.

Vecinos de Tejeda participan en la grabación. / LP/DLP

Transporte y recomendaciones a la ciudadanía

Dadas las infraestructuras limitadas de Tejeda, la organización hace un llamamiento a la responsabilidad y a la planificación del desplazamiento. Se recomienda de forma expresa el uso del transporte público, ya que la compañía Global ha reforzado la Línea 305 con motivo del evento. Más información sobre horarios y frecuencias puede consultarse en la web oficial de Global: https://www.guaguasglobal.com.

Las condiciones meteorológicas han obligado a modificar el dispositivo de movilidad previsto en Tejeda con motivo de la Gala Ferrero Rocher. Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Tejeda, los aparcamientos de tierra habilitados de forma provisional no estarán disponibles este miércoles, debido a las lluvias registradas durante la pasada noche.

Seguridad y normas de estacionamiento

Será fundamental respetar las señales de prohibición de acceso y estacionamiento que se instalarán en distintos puntos del municipio. Estas medidas forman parte del plan de seguridad, diseñado para garantizar el correcto desarrollo del acto y permitir una intervención rápida en caso de emergencia.