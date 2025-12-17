Este viernes arranca la venta de entradas para la Fiesta de Fin de Año en La Karpa

A partir de este viernes 19 de diciembre, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana pone a la venta las entradas para "La Fiesta de Fin de Año de La Karpa". A partir de las 12:00 horas, los tickets, a un precio de 5 euros, estarán disponibles en la plataforma tureservaonline.es, hasta agotar existencias. El acceso a este evento es exclusivo para mayores de 18 años.

La fiesta arrancará a las 00:30 horas y se extenderá hasta las 06:00 de la mañana. Este evento, uno de los más esperados de las celebraciones navideñas, suele colgar el cartel de "entradas agotadas" debido a su popularidad. Además, se ha consolidado como una de las mayores fiestas de la isla, celebrada en un espacio cerrado y con un ambiente único.

Como es habitual, se desplegará un dispositivo especial para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los asistentes, con servicios de baños y taxis especiales para facilitar el acceso y salida del evento.

Cartel completo del evento. / LP/DLP

La celebración comenzará con la música de la banda tributo 'La boina de Fito', a partir de las 00:30. Luego, DJ Promaster tomará el control a las 2:00 de la madrugada y DJ Estro cerrará la noche a las 4:00.

La concejala de Festejos, Arminda Santana, ha animado a la ciudadanía a estar atenta este viernes, desde las 12 del mediodía, para conseguir sus entradas, dada la alta demanda. "Estamos ultimando todos los detalles para que la fiesta sea todo un éxito y se celebre con total seguridad. Será una de las mejores fiestas de la isla, con mucha música y diversión", destacó Santana.

Fin de Año en Arinaga

El pasado miércoles 10 de diciembre comenzó la venta de entradas para la Fiesta de Año Nuevo 2026, que se celebrará en el Recinto Ferial de Agüimes, en el Cruce de Arinaga. Las entradas, a 5 euros (más gastos de gestión), se pueden adquirir también en tureservaonline.es.

El evento comenzará a las 00:30 y contará con una destacada programación de artistas y DJs, como Aseres, La Mekánica by Tamarindos, DJ Valdi (El Hormiguero), DJ Antonio Boada, DJ Paco Sánchez y DJ Tony Bob. El Recinto Ferial se convertirá en un gran espacio festivo para celebrar una de las noches más esperadas del año, con un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los asistentes.

Como alternativa, la plaza del Rosario en Agüimes acogerá la tradicional fiesta ‘Fin de Año en la Plaza’, que comenzará a las 23:00 horas, con el DJ Antonio Boada y el Grupo Acuarela animando la noche.