Los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana reparten ilusión y sonrisas en su visita navideña al Hospital Materno Infantil

La magia de la Navidad llegó este miércoles al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria de la mano de los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana, quienes han transformado una jornada hospitalaria en un día cargado de ilusión y sonrisas. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) culminó con éxito su tradicional visita solidaria, una iniciativa esencial para amenizar la estancia de los menores ingresados y visibilizar el profundo compromiso social que los efectivos mantienen con la comunidad en estas fechas tan señaladas.

Esta iniciativa ha sido el resultado de una planificación exhaustiva que se ha prolongado durante cuatro meses. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha destacado el esfuerzo colectivo y la ilusión de los efectivos, quienes han trabajado en estrecha coordinación con la directiva del hospital para asegurar el correcto desarrollo de la actividad y el bienestar de los pacientes.

Compromiso personal de los bomberos

La visita ha sido posible gracias al compromiso personal de los integrantes del cuerpo, quienes han realizado aportaciones económicas propias para sufragar parte de la acción. Asimismo, el proyecto ha contado con el respaldo de diversas empresas solidarias como Guaguas Municipales, Playmóbil, 100% Print, Poema del Mar, Incendia Group, Sebastián Tejera y Tirma, cuya colaboración ha facilitado la entrega de obsequios y momentos de esparcimiento para las familias.

Visita del Cuerpo de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana al Hospital Materno Infantil / LP/DLP

Un camión de bomberos fue protagonista de la visita en cuanto aparcó junto al Hospital. El vehículo pudo ser visitado por pacientes, familiares y visitantes y permitió a los más pequeños conocer de cerca el equipamiento técnico utilizado en las labores de rescate y extinción.

Educación y prevención

En el marco de la visita, los títeres Emergencio y su pandilla se encargaron de las travesuras y bromas de la jornada, a través de las cuales divulgaron conceptos básicos de prevención de incendios. Estos personajes forman parte del proyecto educativo municipal denominado 'Protegemos Educando', que habitualmente se desarrolla en los centros escolares de San Bartolomé de Tirajana.