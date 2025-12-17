Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel Granca Live Fest 2026UD Las PalmasAlumbrado TejedaContrabando de AguacatesBelén de Arena Las CanterasPlayas de TeldeDerribo en Santa Catalina
instagramlinkedin
Muere el escritor Eugenio Padorno
Muere el escritor Eugenio Padorno

Los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana reparten ilusión y sonrisas en su visita navideña al Hospital Materno Infantil

La visita solidaria de los bomberos, tras cuatro meses de planificación, incluyó la entrega de obsequios y la actuación de los títeres Emergencio y su pandilla

Visita del Cuerpo de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana al Hospital Materno Infantil

Visita del Cuerpo de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana al Hospital Materno Infantil / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La magia de la Navidad llegó este miércoles al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria de la mano de los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana, quienes han transformado una jornada hospitalaria en un día cargado de ilusión y sonrisas. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (S.E.I.S.) culminó con éxito su tradicional visita solidaria, una iniciativa esencial para amenizar la estancia de los menores ingresados y visibilizar el profundo compromiso social que los efectivos mantienen con la comunidad en estas fechas tan señaladas.

Esta iniciativa ha sido el resultado de una planificación exhaustiva que se ha prolongado durante cuatro meses. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha destacado el esfuerzo colectivo y la ilusión de los efectivos, quienes han trabajado en estrecha coordinación con la directiva del hospital para asegurar el correcto desarrollo de la actividad y el bienestar de los pacientes.

Compromiso personal de los bomberos

La visita ha sido posible gracias al compromiso personal de los integrantes del cuerpo, quienes han realizado aportaciones económicas propias para sufragar parte de la acción. Asimismo, el proyecto ha contado con el respaldo de diversas empresas solidarias como Guaguas Municipales, Playmóbil, 100% Print, Poema del Mar, Incendia Group, Sebastián Tejera y Tirma, cuya colaboración ha facilitado la entrega de obsequios y momentos de esparcimiento para las familias.

Visita del Cuerpo de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana al Hospital Materno Infantil

Visita del Cuerpo de Bomberos de San Bartolomé de Tirajana al Hospital Materno Infantil / LP/DLP

Un camión de bomberos fue protagonista de la visita en cuanto aparcó junto al Hospital. El vehículo pudo ser visitado por pacientes, familiares y visitantes y permitió a los más pequeños conocer de cerca el equipamiento técnico utilizado en las labores de rescate y extinción.

Noticias relacionadas y más

Educación y prevención

En el marco de la visita, los títeres Emergencio y su pandilla se encargaron de las travesuras y bromas de la jornada, a través de las cuales divulgaron conceptos básicos de prevención de incendios. Estos personajes forman parte del proyecto educativo municipal denominado 'Protegemos Educando', que habitualmente se desarrolla en los centros escolares de San Bartolomé de Tirajana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
  2. La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
  3. Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
  4. El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca
  5. Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
  6. Refuerzan las guaguas a Tejeda por el encendido navideño más brillante por Navidad
  7. La borrasca Emilia deja más de un centenar de incidencias en Gran Canaria y obliga a extremar las precauciones
  8. Un rodaje, cinco mil metros de tiras de luces y servicios especiales de guaguas: así se prepara Tejeda para encender la Navidad

Los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana reparten ilusión y sonrisas en su visita navideña al Hospital Materno Infantil

Los Bomberos de San Bartolomé de Tirajana reparten ilusión y sonrisas en su visita navideña al Hospital Materno Infantil

El Puerto de Las Palmas da un nuevo impulso al desalojo del Muelle Deportivo

El Puerto de Las Palmas da un nuevo impulso al desalojo del Muelle Deportivo

San Bartolomé de Tirajana impulsa un plan para combatir rumores y promover la integración de menores migrantes

San Bartolomé de Tirajana impulsa un plan para combatir rumores y promover la integración de menores migrantes

La playa de Tufia es la primera que abre en Telde tras 44 días cerrada

La playa de Tufia es la primera que abre en Telde tras 44 días cerrada

Spar Gran Canaria comercializará 1.500 toneladas de papas de productores locales el próximo año

Spar Gran Canaria comercializará 1.500 toneladas de papas de productores locales el próximo año

La lluvia obliga a suspender los aparcamientos provisionales en Tejeda para el alumbrado de Ferrero Rocher

La lluvia obliga a suspender los aparcamientos provisionales en Tejeda para el alumbrado de Ferrero Rocher

Ocho estibadores del Puerto de Las Palmas tardaron 18 horas en asegurar los contenedores que colgaban de un barco

Ocho estibadores del Puerto de Las Palmas tardaron 18 horas en asegurar los contenedores que colgaban de un barco

El Puerto de Mogán renueva su imagen con una nueva ordenanza sobre terrazas, toldos y paneles solares

El Puerto de Mogán renueva su imagen con una nueva ordenanza sobre terrazas, toldos y paneles solares
Tracking Pixel Contents