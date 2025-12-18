Anfi lanza su felicitación navideña con un mensaje de paz creado con cientos de toallas en una playa de Gran Canaria

El Grupo Anfi ha vuelto a apostar por la creatividad para felicitar la Navidad con una iniciativa singular desarrollada en la playa de Anfi del Mar, en el sur de Gran Canaria. La acción consiste en la colocación coordinada de cientos de toallas sobre la arena, que vistas desde el aire componen un mensaje universal: “Merry Xmas & Peace”. La imagen, de más de 20 metros de ancho, se ha convertido en el eje central de su felicitación navideña de este año.

La propuesta forma parte de un vídeo conmemorativo que combina emoción, humor y un marcado componente visual, y que refuerza la tradición del grupo turístico de compartir estas fechas con sus socios y visitantes a través de producciones audiovisuales originales.

Un mensaje navideño con impacto visual

La elaboración del mensaje en la playa requirió una planificación minuciosa y un trabajo coordinado para lograr que las letras fueran reconocibles desde una perspectiva aérea. El resultado es un mosaico colorido y llamativo, grabado con drones, que transmite un mensaje de paz y buenos deseos coincidiendo con las fechas navideñas.

Desde el punto de vista simbólico, la acción pretende reflejar valores como la convivencia, la unión y la esperanza, asociados tradicionalmente a la Navidad. El uso de la playa como escenario principal refuerza además la conexión del grupo con el entorno natural de Gran Canaria, uno de los principales atractivos del destino turístico.

Cientos de toallas de playa con el mensaje de felicitación navideño de Anfi en Gran Canaria. / LP/DLP

Una historia familiar como hilo conductor

El vídeo navideño se articula en torno a una historia familiar protagonizada por una joven pareja y su hijo pequeño. En un tono cercano y humorístico, los padres esperan escuchar las primeras palabras del niño, confiando en un clásico “mamá” o “papá”. Sin embargo, el desenlace sorprende cuando el pequeño pronuncia una palabra inesperada: “Anfi”.

Esta escena busca representar el vínculo emocional que muchas familias mantienen con este destino turístico, al que regresan de forma recurrente para disfrutar de sus vacaciones. El enfoque narrativo combina ternura y humor, elementos habituales en las campañas navideñas orientadas a un público familiar.

Producción audiovisual y grabaciones aéreas

La pieza audiovisual ha sido producida por Reflejos Digitales y destaca especialmente por el uso de imágenes aéreas, que permiten apreciar en su totalidad el mensaje formado con toallas sobre la playa. Estas tomas ofrecen una visión panorámica del litoral y del complejo turístico, reforzando el carácter visual de la iniciativa.

A lo largo del vídeo también se muestra una sucesión de escenas que retratan el concepto turístico de Anfi: espacios al aire libre, contacto con la naturaleza, actividades en familia y entornos pensados para el descanso y el bienestar. Todo ello se presenta sin perder el tono festivo propio de estas fechas.

Un guiño a la historia del grupo Anfi

La felicitación navideña incluye además un homenaje al fundador de Anfi, el empresario noruego Björn Lyng, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. Lyng es considerado una figura clave en el desarrollo turístico del sur de Gran Canaria, al impulsar un modelo basado en la calidad, la hospitalidad y la planificación a largo plazo.

Su legado continúa presente en la identidad del grupo, más de tres décadas después de la creación de Anfi. La referencia en el vídeo sirve para recordar los orígenes del proyecto y la visión que dio lugar a uno de los complejos turísticos más reconocidos del archipiélago.

Creatividad, humor y espíritu navideño

Desde el departamento de Marketing de Anfi explican que esta felicitación forma parte de una tradición consolidada, en la que cada año se busca sorprender a los socios con propuestas diferentes. En esta ocasión, la creación del mensaje con toallas supuso un trabajo laborioso, pero clave para transmitir de forma visual el mensaje de paz y felicidad.

El toque humorístico lo aporta el tenor y actor Manuel Jiménez, quien interpreta a Papá Noel en uno de los papeles principales del vídeo. Su participación añade cercanía y frescura a una producción que apuesta por un tono desenfadado, sin perder el componente emotivo.