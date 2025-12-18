Dieciséis días oculto en la cumbre tras el crimen de la romería de Firgas
La historia de Nicolás Pulido, que en 1931 asesinó a su prima tras la romería de San Roque y permaneció oculto más de dos semanas en la cumbre de Gran Canaria
Nicolás Pulido apareció por sorpresa en el Juzgado de Vegueta para entregarse. Hacía más de dos semanas que había tomado una escopeta y se había echado al monte para escapar de la Guardia Civil.
Durante esos días nadie supo con certeza dónde se escondía. O nadie lo dijo. Los agentes pasaron casi a diario por casas de familiares, por si a alguno se le escapaba algo, y rastrearon distintos puntos de las medianías, sin resultado. Nicolás dormía en cuevas y se movía por lo más abrupto de la cumbre para no dejarse ver. Lo buscaban por la muerte de María del Pino, su prima.
La había matado en Firgas, un domingo 16 de agosto de 1931, al terminar la Romería de San Roque. Nicolás Pulido alcanzó a María del Pino en la Cuesta del Álamo cuando regresaba a casa. Disparó contra ella y, cuando el revólver falló, la apuñaló. Juan, el hermano de la joven, intentó intervenir y resultó herido. Después, Nicolás huyó.
A los dos primos no solo los unía el parentesco. Habían estado juntos y ya no lo estaban.
Desde entonces empezaron a circular versiones.
Diferentes versiones
El primer relato llegó desde Madrid. El Sol fue directo. Habló de una discusión entre Nicolás y María del Pino durante la romería y del asesinato mientras regresaban. También mencionó la huida al monte. Poco más. La noticia había salido rápido de las Islas.
Días después, desde Tenerife empezaron a añadirse datos, no siempre coincidentes. El Progreso situó el origen del crimen en una relación previa entre los primos, ya terminada, marcada también por la oposición del padre de ella y por los celos de Nicolás Pulido. Añadió una cronología más precisa del día del crimen y reprodujo incluso un diálogo atribuido a la pareja en los momentos anteriores al asesinato, del que conviene desconfiar.
En ese relato, la mañana transcurre en el baile de la sociedad La Unión. María del Pino pasó por allí. Nicolás Pulido también apareció. Coincidieron en la sala, pero no hablaron.
Ya entrada la tarde, ella regresó a la romería y pasó un buen rato con José Vega, un vecino de Juncalillo. Nicolás rondó el local sin llegar a entrar. Fue entonces cuando los vio juntos. Hablaban y bailaban.
Escondido en la cumbre
Después del crimen, Nicolás regresó a casa. Cogió una escopeta y munición y se echó al monte. Durante días no se supo nada de él. Se llegó a hablar de un posible suicidio, una hipótesis que no tardó en descartarse. Pasó más de dos semanas escondido en la cumbre de Gran Canaria.
Dieciséis días después se presentó en casa de un familiar en Valleseco, que lo convenció para dirigirse a Vegueta y entregarse en los juzgados. Fue entonces cuando, entre su declaración ante el juez y la conversación que mantuvo con un periodista el día de la detención, se conocieron los detalles de la huida.
Una condena favorable
En la cárcel y a la espera de juicio, intentó disculparse con la familia de María del Pino a través de una carta, pero el padre nunca lo perdonó.
El juicio fue relativamente favorable. Aunque el fiscal solicitó la cadena perpetua, fue condenado a 17 años de prisión. La pena se vio además reducida por un indulto parcial concedido con motivo de la proclamación de la II República.
Las autoridades lo desterraron durante un tiempo y Nicolás se mantuvo lejos de Firgas. Regresó mucho después de la Guerra Civil, tras la muerte de los padres de María del Pino. Durante esos años pudo haber pasado por América, pero poco más se sabe.
