Buscan a un hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea
Los equipos de emergencia trabajan este jueves para localizar al varón después de que su vehículo fuera encontrado ayer en la zona
Los servicios de emergencias buscan este jueves a un hombre que practicaba barranquismo en Charcos de Salao, en la zona de la carretera entre los municipios de Artenara y La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria.
El varón, que lleva vestimenta de neopreno, fue visto por última vez en la jornada de ayer miércoles y su vehículo se ha encontrado en el lugar.
Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, efectivos de la Policía Local de La Aldea y de Protección Civil participan en el operativo de búsqueda del deportista.
Habrá ampliación.
