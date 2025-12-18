Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a un hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea

Los equipos de emergencia trabajan este jueves para localizar al varón después de que su vehículo fuera encontrado ayer en la zona

Un helicóptero del GES durante un servicio en Canarias

Un helicóptero del GES durante un servicio en Canarias / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Los servicios de emergencias buscan este jueves a un hombre que practicaba barranquismo en Charcos de Salao, en la zona de la carretera entre los municipios de Artenara y La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria.

El varón, que lleva vestimenta de neopreno, fue visto por última vez en la jornada de ayer miércoles y su vehículo se ha encontrado en el lugar.

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, efectivos de la Policía Local de La Aldea y de Protección Civil participan en el operativo de búsqueda del deportista.

Habrá ampliación.

