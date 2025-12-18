Buscan a un hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea

Los servicios de emergencias buscan este jueves a un hombre que practicaba barranquismo en Charcos de Salao, en la zona de la carretera entre los municipios de Artenara y La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria.

El varón, que lleva vestimenta de neopreno, fue visto por última vez en la jornada de ayer miércoles y su vehículo se ha encontrado en el lugar.

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, efectivos de la Policía Local de La Aldea y de Protección Civil participan en el operativo de búsqueda del deportista.

Habrá ampliación.