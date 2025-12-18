El Consejo Sectorial de Playas de San Bartolomé de Tirajana avala el aumento de tarifas de las hamacas

El Consejo Sectorial de Playas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana acuerda avalar la gestión indirecta del servicio de hamacas, sombrillas y kioscos y descarta la municipalización del servicio que se intentó llevar a cabo en 2021 sin que fructificara. La intención es apostar por una concesión administrativa para poner fin a una situación de precariedad contractual que se ha prolongado durante más de quince años en el municipio.

Este posicionamiento técnico y político surge tras un análisis pormenorizado de la realidad del litoral, donde el servicio se presta actualmente con un contrato vencido. El grupo de gobierno municipal ha manifestado su intención de afrontar esta anomalía histórica mediante una planificación basada en el rigor jurídico y la transparencia. En este sentido, se informó que la Dirección General de Costas ya ha autorizado los servicios de temporada, que integra los kioscos y el sector de hamacas en una propuesta unificada de explotación.

Subida de precios

Otro de los puntos clave abordados fue la modificación de la ordenanza reguladora, que incluye una actualización de los precios del servicio de hamacas y sombrillas. Las tarifas, que permanecían inalteradas desde hace años, pasarán de los 2,50 euros por unidad a los 4,50 euros. Esta medida recibió el apoyo mayoritario del Consejo, al entender que es imprescindible adecuar los ingresos a los costes reales de explotación y a las exigencias de competitividad que demanda un destino turístico de primer nivel.

La concejala de Litoral y Playas, Yilenia Vega, defendió la necesidad de este ajuste económico para garantizar la viabilidad del servicio y su modernización. Vega destacó que, a pesar de las posibles impugnaciones, el sector empresarial y los agentes sociales integrados en el Consejo coinciden en que la actualización de precios y el método de pago establecido son pasos necesarios para mejorar la experiencia del turista y el mantenimiento de las infraestructuras costeras.

En busca de la seguridad jurídica

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subraya que la gestión indirecta se presenta como la opción más viable y eficaz tras consultar con los agentes implicados. Según Marichal, este modelo es el único que garantiza un servicio de calidad que sea jurídicamente seguro y sostenible a largo plazo para un destino de la relevancia de Maspalomas. El gobierno local recordó que retomar la vía de la municipalización exigiría revertir acuerdos previos de 2021 mediante mayorías reforzadas en el Pleno, lo que dificultaría la regularización inmediata del servicio.

Frente a las propuestas de la oposición, el Consejo Sectorial de Playas se decantó por un modelo que permite profesionalizar la prestación y ofrecer garantías tanto a la administración como a los usuarios finales. Para ello, el Consistorio ya ha encargado a un equipo externo la redacción de los pliegos de condiciones necesarios para iniciar el proceso de licitación pública conforme a la normativa vigente en materia de contratos del sector público.

Planificación integral del litoral

Más allá del debate sobre la gestión de las hamacas, el Consejo Sectorial de Playas evaluó la situación del programa Bandera Azul y la autorización de nuevas instalaciones de mesas y sillas en la Playa de Maspalomas. El órgano también ha puesto en marcha un estudio de alternativas para mejorar el estado de la Playa de Meloneras, integrando estas acciones en un plan de mejora de los paseos marítimos y las infraestructuras públicas del litoral.

Cabe recordar que el Consejo Sectorial de Playas funciona como un espacio de diálogo esencial, compuesto por responsables políticos, técnicos municipales, representantes de concesionarios, escuelas de surf y empresas de limpieza. Esta estructura multidisciplinar permite que las decisiones sobre el uso del litoral de San Bartolomé de Tirajana cuenten con el consenso de los principales actores económicos y sociales vinculados al motor turístico de la isla.