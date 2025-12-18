Costas da luz verde a los nuevos accesos a la playa de El Burrero

El Ayuntamiento de Ingenio ha dado un paso importante para desbloquear varios proyectos de mejora y accesibilidad en el litoral del municipio tras una reunión mantenida con técnicos de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo de Canarias, con el objetivo de revisar directamente sobre la mesa los proyectos presentados y agilizar su tramitación. Las prioridades fijadas son el acceso al dique sur con rampa y escalera, una pasarela de accesibilidad y la ordenación del entorno del paseo marítimo.

En el encuentro, en el que participaron la alcaldesa, Vanesa Martín, y el concejal de Playas, Martín García, junto a técnicos autonómicos y municipales, se realizó una revisión técnica conjunta de los proyectos ya entregados, lo que permitió evitar largos procesos de notificación administrativa. Los técnicos de Costas señalaron pequeños ajustes necesarios para que las propuestas sean plenamente compatibles con la normativa del dominio público marítimo-terrestre, modificaciones que desde el Ayuntamiento consideran «asumibles y fáciles de subsanar».

Ajustes técnicos

Entre los proyectos revisados destaca el acceso al dique sur, que incluye una rampa y una escalera. En este caso, se solicitó una modificación técnica menor relacionada con el diseño de la barandilla y la cantidad de elementos de protección en la rampa. También se indicó la necesidad de eliminar una pequeña rampa lateral por falta de viabilidad técnica.

El resto del proyecto, incluido el diseño del solar y la escalera, recibió una valoración positiva por parte de los técnicos de Costas del Gobierno regional. Además, se acordó incorporar al proyecto una pasarela de accesibilidad en la playa de El Burrero, «especialmente pensada para personas con movilidad reducida y para salvar la zona de piedras en determinados puntos del litoral», señaló García, quien consideró esta actuación «prioritaria por su impacto directo en la accesibilidad y el uso público de la playa».

Uno de los avances más relevantes es que Costas planteó tramitar estas actuaciones como autorizaciones temporales en lugar de concesiones administrativas. Este procedimiento permitiría ejecutar los proyectos con mayor rapidez, con autorizaciones de cuatro años renovables, y evaluar su funcionamiento real antes de consolidarlos definitivamente. «Es una fórmula más ágil que nos permite comprobar si realmente se responde a las necesidades de los vecinos, sin bloquear el espacio de forma permanente», explicó el edil responsable del área.

Reordenación de la avenida

En la reunión también se abordó el proyecto de reordenación del paseo marítimo, que continuará su tramitación aunque a un ritmo más lento debido a su complejidad y a los antecedentes administrativos del ámbito. Asimismo, se puso sobre la mesa el deterioro detectado en un tramo del paseo del dique, hacia el interior de la marea, solicitando a Costas autorización para intervenir de forma urgente mediante pequeños proyectos de emergencia que permitan frenar el desgaste y garantizar la seguridad.

Martín García también valoró de forma muy positiva el encuentro con el personal de Costas. «Ha habido una muy buena sintonía y una comunicación directa con los técnicos que finalmente emiten los informes, y las explicaciones que nos han dado nos permitirá ganar mucho tiempo», aseguró el edil, que se mostró satisfecho y optimista con el avance de los proyectos para El Burrero, que arrastra desde hace muchos años una serie de demandas de personas usuarias y residentes de esta playa.

El consistorio quiso agradecer de forma expresa el apoyo del director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo de Canarias, Antonio Acosta, que facilitó la celebración de la reunión y el trabajo directo entre técnicos, y que también mostró su apoyo al Ayuntamiento contra el deslinde del dominio público marítimo-terrestre propuesto por Costas del Estado para el tramo del litoral, que pasa de los 20 metros de la línea de playa a los 100, afectando a numerosas viviendas.

En cuanto a la ejecución de las piscinas que estaban proyectadas en la misma playa, el edil subrayó que «sería bastante inviable que le den permiso a las piscinas antes de que a todo esto, que es una demanda urgente de los vecinos y personas usuarias de la playa. Entonces, estamos empujando con todas la fuerzas para ejecutar primero este proyecto, y cuando esto se consiga continuaremos con el proyecto de la piscina en una fase posterior».