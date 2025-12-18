La Guardia Civil detiene a un hombre por tráfico de drogas en una zona de ocio de Santa Lucía de Tirajana

La Guardia Civil, a través de la Compañía de Vecindario, detuvo el 9 de diciembre de 2025 a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

La intervención se desarrolló en una zona de ocio y esparcimiento público, un entorno de alta afluencia donde este tipo de conductas generan especial preocupación por su impacto en la seguridad y la salud.

Intervención durante un servicio de seguridad ciudadana

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 20:45 horas, cuando una patrulla de refuerzo de la Guardia Civil realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana. Durante su recorrido, los agentes observaron a un individuo situado frente a un local comercial que mantenía un breve intercambio con otra persona: entregaba un paquete a cambio de dinero. Esta escena levantó sospechas de una posible venta de sustancias estupefacientes.

Ante la situación, los guardias civiles decidieron intervenir de inmediato, interceptando a ambos implicados para proceder a su identificación y registro.

Droga intervenida y dinero incautado

Durante el registro, los agentes localizaron en el bolsillo del pantalón del presunto vendedor cinco envoltorios monodosis de una sustancia resinosa de color marrón, que resultó ser hachís, con un peso total de 18,99 gramos. Además, portaba 10 euros en efectivo, repartidos en dos billetes de cinco euros, presuntamente procedentes de la transacción observada.

Por su parte, la otra persona implicada llevaba una bolsa hermética con dos envoltorios de la misma sustancia, con un peso de 2,22 gramos. En total, la Guardia Civil incautó 21,21 gramos de hachís, cuyo valor en el mercado ilícito asciende a unos 127 euros, según estimaciones de la Oficina Nacional de Estupefacientes (O.N.E.).

Actuaciones judiciales y derechos del detenido

Tras ser informado de sus derechos, el detenido optó por no prestar declaración y solicitó la asistencia de un abogado de oficio.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil fueron remitidas al Juzgado de San Bartolomé de Tirajana, que se encontraba en funciones de guardia.

Lucha contra el menudeo de droga en espacios públicos

Desde la Guardia Civil destacan que la rápida actuación de la patrulla permitió documentar una compraventa de droga en flagrante delito, contribuyendo a reforzar la seguridad en una zona de elevado tránsito de personas. Este tipo de intervenciones se enmarca en la lucha contra el microtráfico, una actividad que incrementa la sensación de inseguridad y supone un riesgo directo para la salud pública.