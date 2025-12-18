Las familias del CEIP Padre Collado denuncian el mal estado del centro, agravado por la borrasca Emilia
El AMPA alerta de filtraciones, riesgo de desprendimientos y espacios cerrados desde hace tres cursos
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Guatatiboa del CEIP Padre Collado, en Telde, ha denunciado en un comunicado publicado en sus redes sociales el mal estado y el “deterioro constante” de las infraestructuras del centro educativo, una situación que se ha visto agravada por el paso de la borrasca Emilia por la isla.
Según explican las familias, las recientes lluvias han provocado nuevas filtraciones que “han afectado al servidor del centro”, lo que dificulta el desarrollo diario de la labor administrativa. A ello se suma el peligro de desprendimientos asociado a las humedades, así como la pérdida de espacios que ya no pueden utilizarse con normalidad.
En este sentido, señalan como especialmente preocupantes las zonas infladas y desconchadas de los techos, que les hacen temer “posibles desprendimientos”. Además, recuerdan que hay áreas del centro que llevan ya tres cursos sin poder utilizarse debido a su mal estado.
Por otro lado, el AMPA hace constar el incumplimiento de compromisos asumidos históricamente, como la “instalación de sombras, el derribo de la casa del maestro o el proyecto de recalce del edificio”.
Ante esta situación, las familias exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades y la puesta en marcha de un plan de reparaciones real que permita solucionar todos los problemas mencionados.
