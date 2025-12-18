Las lluvias de los últimos días en Gran Canaria se valoran en más de un millón de euros

Las lluvias posteriores al paso de la borrasca Emilia por el Archipiélago continúan regando el campo de Gran Canaria y ayer dejó registros cercanos a los 50 litros por metro cuadrado en puntos del municipio de Tejeda, así como cantidades importantes en las medianías del norte de la isla. El agua recogida en los últimos días en los embalses y otros depósitos, ya cercana a los tres millones de metros cúbicos, tiene un valor económico superior al millón de euros, según los cálculos realizados por el Cabildo grancanario con los actuales precios del mercado.

El presidente insular, Antonio Morales, y el consejero de Sector Primario y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, resaltaron que ese el valor económico del agua almacenada, aparte del beneficio menos cuantificable del agua que entra en el subsuelo, alimenta pozos y galerías, y sube el nivel freático. Todo ello con escasos daños.

Esas precipitaciones, unidas al viento y la humedad acumulada, provocaron nuevos derrumbes en las carreteras y obligaron al Cabildo a cerrar nuevos tramos, así como a pedir la máxima precaución a los conductores que circulen por las vías rurales ante la posibilidad de más caídas de muros y piedras sobre la calzada.

Cierre de carreteras

El acceso al Sao de Agaete, que se reabrió el martes tras el paso de la borrasca, se volvió a cerrar por el desprendimiento de tierra y piedras a la altura de Los Berrazales. También en la comarca norte se cortó al tráfico la carretera de Los Palominos, en los Altos de Gáldar, tanto por su acceso por Fagagesto como por Barranco Hondo. El Ayuntamiento informó que las condiciones meteorológicas imposibilitaron que ayer se llevaran a cabo las labores de limpieza para despejar la vía, aunque se espera que hoy se pueda restablecer.

Aparte de las carreteras cerradas por obras, como las de Ayacata a la Presa de las Niñas, también se ha cortado de forma provisional la que conduce desde el casco urbano de Tejeda hasta Artenara, por el riesgo de desprendimientos en esa vía cada vez que llueve.

Tejeda, el municipio con más lluvia de España

Al igual que el fin de semana de la borrasca Emilia, que dejó en tres días un total de 180 litros por metro cuadrado en varios puntos de la cumbre, el municipio de Tejeda recibió ayer las lluvias más intensas de Canarias y de toda España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 21.00 horas. En Cruz de Tejeda se habían contabilizado más de 48 litros por metro cuadrado, mientras que las estaciones situadas en el pueblo de Tejeda y en los Llanos de La Pez se recogieron más de 40 litros, lo que deslució el encendido navideño del concurso de Ferrero Rocher.

Pronóstico de la Aemet para este jueves en Gran Canaria

La predicción de la Aemet para este jueves es de intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Las precipitaciones serán más significativas en el caso de Gran Canaria. En las temperaturas se esperan pocos cambios, salvo ascensos en las zonas más altas, con viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Mañana viernes siguen los intervalos nubosos, con probables lluvias en general débiles y ocasionales, más significativas en medianías del norte y poco probables en vertientes sur.