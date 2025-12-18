Localizan sin vida al hombre que hacía barranquismo entre Artenara y La Aldea

Los servicios de emergencias han localizado este jueves sin vida al hombre, de unos 50 años, que practicaba barranquismo en Charcos de Salao, en la zona de la carretera entre los municipios de Artenara y La Aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria.

La víctima fue localizada sobre las 13.10 horas en un zona de difícil acceso.

El varón, que llevaba vestimenta de neopreno, fue visto por última vez en la jornada de ayer miércoles y su vehículo se ha encontrado en el lugar.

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, efectivos de la Policía Local de La Aldea, la Guardia Civil y Protección Civil participaron en el operativo de búsqueda del deportista, quien era asiduo a hacer barranquismo y conocía bien la zona.

