La magia dorada destella en Tejeda entre paraguas y un cortocircuito: así fue el encendido navideño de Ferrero Rocher

Ni la lluvia ni un inesperado corto circuito lograron empañar este miércoles el resplandor de la Navidad en Tejeda. Contra todo pronóstico, el municipio de la cumbre brilló con más fuerza que nunca gracias a un despliegue luminoso sin precedentes con más de cinco kilómetros de luces, un gran árbol navideño de 12 metros de altura y una espectacular esfera dorada que evocaba uno de los icónicos bombones Ferrero Rocher. Este elemento ya se ha convertido oficialmente en el símbolo de estas fiestas en la cumbre grancanaria, después de que Tejeda fuese el pueblo ganador de la campaña de la marca Juntos Brillamos Más.

Desde primeras horas de la tarde, el casco del pueblo se transformó en un escenario de nervios contenidos y emoción compartida. Bajo paraguas y abrigos, vecinos y visitantes llegados de prácticamente todos los municipios de la isla recorrieron las calles a la espera del momento clave: una breve presentación de las fases de la campaña publicitaria y la cuenta atrás que daría paso al encendido, transformando la noche en una postal navideña difícil de olvidar. Los chubascos, lejos de deslucir el ambiente, multiplicaron los reflejos y destellos e intensificaron aún más la magia invernal, ya que los cerca de 49 litros por metro cuadrado registrados convirtieron a Tejeda en el lugar más lluvioso del país durante la jornada.

Encendido navideño de Tejeda / José Pérez Curbelo

A medida que las manecillas del reloj se acercaban a las 19:00 horas miles de personas comenzaron a congregarse, poco a poco y como podían, en los alrededores de la plaza de La Vaguada. Se cedían espacios unos a otros, se buscaban los mejores ángulos y los más pequeños de la casa eran alzados a los hombros de padres y abuelos para no perder detalle. Todo estaba listo para el inicio de la gala inaugural, presentada por el conocido comunicador Jesús Vázquez, en un escenario que no dejaba indiferente a nadie ya que el Roque Nublo y el Bentayga eran dos grandes protagonistas visuales.

Desplazamientos

Aunque pudo parecer que algunos municipios de la isla se vaciaron por momentos debido al intenso trasiego de coches y guaguas rumbo a la cumbre, lo ocurrido en Tejeda era un desenlace esperado. El municipio —al igual que el resto de la isla— llevaba semanas viviendo con emoción el hecho de haber sido seleccionado como uno de los cinco pueblos españoles finalistas para alzarse con este concurso, una iniciativa que permite que la firma italiana Ferrero Rocher asuma íntegramente los gastos de la iluminación navideña.

Aunque fueron muchas las personas que marcaron esta fecha en el calendario para no perderse la cita en la cumbre y el primer alumbrado que la marca lleva a cabo en la comunidad autónoma, otras tantas llegaron al municipio casi sin saberlo. Este fue el caso de Rafa Sarob y Fátima Román, vecinos de un pueblo de Navarra, muy cerca de los Pirineos, que se encontraban de visita en la isla y a quienes el acontecimiento les sorprendió casi por completo. «Fuimos a preguntar por las líneas de autobús que hacen el trayecto desde la capital hasta Tejeda y nos dijeron que hoy tenían servicios especiales por el encendido», explicó ella. Para ambos, el frío y la lluvia no fueron un impedimento, pues están más que acostumbrados. Aunque ya habían estado en Tejeda en varias ocasiones, pocas veces habían encontrado un tiempo como este. «Como hemos llegado pronto, daremos una vuelta y esperaremos a que comience», afirmaron.

Tardanza

Aunque estaba previsto que la gala comenzara sobre las 19:00 horas, no fue hasta pasadas las 20:00 cuando entre algunas molestias del público y varias quejas por la tardanza, Jesús Vázquez subió al escenario rodeado de tres paraguas y con una gran sonrisa. «Muchas veces he estado en la isla, pero nunca había subido tan alto», desveló. Tras la entrega de un reconocimiento al alcalde del municipio, Francisco Perera, y unas palabras de agradecimiento del regidor a todo el archipiélago por el número de votaciones recibidas, Vázquez tiró por fin la palanca de la Navidad.

No obstante, aunque los dos primeros intentos por encender el alumbrado fallaron a causa de un cortocircuito, a la tercera fue la vencida. Al ritmo de villancicos, entre el estallido de voladores y una lluvia de espuma que simulaba la nieve, las luces cobraron vida y se adueñaron del protagonismo en la cumbre de Gran Canaria. El espectáculo visual que envolvió al municipio ayer se podrá disfrutarse hasta el próximo 11 de enero, convirtiendo a Tejeda en uno de los grandes reclamos de estas fechas características en la isla.