Las mejores imágenes de la iluminación de Tejeda en la gala de Ferrero Rocher

El municipio de Tejeda, situado en el corazón de la isla de Gran Canaria, ha sido seleccionado como el pueblo ganador de la duodécima edición de la campaña navideña “Juntos Brillamos Más”, impulsada por la firma Ferrero Rocher. Gracias a este reconocimiento, el enclave de la cumbre grancanaria cuenta oficialmente desde ayer, miércoles 17 de diciembre, con una iluminación navideña especial que transforma sus calles y espacios más emblemáticos durante las fiestas. La lluvia hizo acto de presencia durante el encendido, pero tras el tercer intento de la inauguración del alumbrado y un cortocircuito, el pueblo brilla más que nunca. La iluminación se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero. Jesús Vázquez presentó la gala de Ferrero Rocher en Tejeda.

Más de cinco kilómetros de luces, un gran árbol navideño de 12 metros de altura y una espectacular esfera dorada que evocaba uno de los icónicos bombones Ferrero Rocher son los nuevos atractivos de Tejeda.

La iniciativa de Ferrero Rocher, que se ha consolidado como una de las acciones promocionales más reconocidas del periodo navideño en España, ha introducido en esta edición una novedad relevante: por primera vez han participado 17 pueblos, uno por cada comunidad autónoma, con el objetivo de representar la diversidad cultural, patrimonial y social del país.

Una edición histórica con presencia en todo el territorio nacional

La campaña “Juntos Brillamos Más” nació hace doce años con la idea de llevar iluminación y proyección mediática a pequeños municipios. A lo largo de su trayectoria, ha contribuido a dinamizar localidades rurales y a reforzar su visibilidad turística y cultural durante la Navidad.

Encendido navideño de Tejeda / José Pérez Curbelo

En esta edición, Ferrero Rocher ha ampliado el alcance de la acción a todo el territorio nacional, incorporando un representante por cada comunidad autónoma. El planteamiento buscaba reflejar la riqueza patrimonial y las tradiciones locales de cada región, en un formato que apuesta por la participación ciudadana y el apoyo colectivo desde el inicio de la campaña.

Tejeda, un enclave único en la cumbre de Gran Canaria

Tejeda se encuentra en el centro geográfico de Gran Canaria y es reconocido como uno de los municipios con mayor valor paisajístico del Archipiélago. Rodeado por imponentes formaciones volcánicas, el pueblo está custodiado por dos de los símbolos naturales más conocidos de la isla: el Roque Nublo y el Roque Bentayga.

Estos espacios forman parte del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2019, un reconocimiento que pone en valor la relación histórica entre el ser humano y el entorno natural.

Encendido navideño de Tejeda / José Pérez Curbelo

Tradición, arquitectura y paisaje

El municipio destaca por su arquitectura tradicional, con casas blancas y tejados a dos aguas, perfectamente integradas en un entorno de barrancos, montañas y cielos despejados. Tejeda forma parte, además, de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, que reconoce a localidades con un especial cuidado por su patrimonio urbano y natural.

Este reconocimiento refuerza la imagen de Tejeda como destino de interior y como referente del turismo rural en Canarias, especialmente durante los meses de invierno.

Gastronomía local y vínculo con la campaña

Uno de los elementos que singularizan a Tejeda es su tradición pastelera, destaca Ferrero Rocher, estrechamente ligada al cultivo del almendro. Cada invierno, la floración de estos árboles transforma el paisaje y marca el inicio de una temporada en la que destacan dulces artesanales como el bienmesabe, los mazapanes y otros productos elaborados de forma tradicional.

Este legado gastronómico ha sido señalado como uno de los aspectos que conecta al municipio con el espíritu de la campaña, basada en la celebración, la convivencia y las tradiciones compartidas.

Una Navidad con “toque dorado” en la cumbre

Gracias a “Juntos Brillamos Más”, las calles empedradas y rincones volcánicos de Tejeda contarán con una iluminación especial que realzará su belleza natural durante la Navidad. El proyecto pretende convertir al municipio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, sin perder la esencia que caracteriza a este enclave de la cumbre grancanaria.

La elección de Tejeda como pueblo ganador supone un nuevo impulso para la proyección de los municipios de interior de Canarias y refuerza la importancia de preservar y dar visibilidad al patrimonio rural del archipiélago.