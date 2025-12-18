Mogán impulsa el alumbrado eficiente con 85 nuevas luminarias LED en El Cercado

El barrio de El Cercado, situado en el Barranco de Mogán, completa la sustitución de 85 luminarias convencionales por nuevos dispositivos de tecnología LED, además de la actualización integral de los cuadros eléctricos correspondientes. El proyecto de renovación y mejora de eficiencia energética del Ayuntamiento de Mogán cuenta con una inversión de 54.341,23 euros, financiados a través del remanente del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos (PCA) 2024 del Cabildo de Gran Canaria.

La actuación se ha desarrollado principalmente en la calle Antoñito El Molinero, vía principal que recorre el barrio. Con esta renovación, el Consistorio busca no solo optimizar la visibilidad y seguridad en la zona, sino también avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y reducción del impacto ambiental en el municipio.

Protección de la biodiversidad y ahorro energético

El concejal de Alumbrado, Víctor Gutiérrez, ha destacado que la elección de los nuevos dispositivos ha tenido en cuenta la preservación del entorno natural. Las luminarias cuentan con una temperatura de color específica que favorece la cría de la fauna aérea local, evitando los deslumbramientos y molestias que la luz blanca tradicional suele provocar en las aves. Esta medida contribuye directamente a reducir la contaminación lumínica, un factor clave en la protección del ecosistema del barranco.

Desde el punto de vista técnico, los nuevos cuadros eléctricos incorporan relojes astronómicos para el control automatizado del encendido y apagado. El sistema permite además la regulación de la intensidad lumínica durante las horas de menor tránsito, optimizando el flujo de luz según la necesidad real de la zona. Se estima que esta mejora tecnológica permitirá un ahorro de 34.270 kilovatios anuales y evitará la emisión de 26,6 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Hacia un modelo de municipio sostenible

El impacto económico de la obra también es significativo, con un ahorro proyectado para las arcas municipales de 5.140 euros al año. Esta intervención forma parte de una estrategia global iniciada en 2015, con la que el Ayuntamiento de Mogán pretende completar la transición hacia un alumbrado público totalmente eficiente y respetuoso con el medio ambiente en todo su territorio.

Gutiérrez ha señalado que el municipio ya ha superado el 90% de cobertura en alumbrado de bajo consumo, combinando tecnología LED y sistemas de energía fotovoltaica. El concejal reafirmó el compromiso del grupo de gobierno de continuar con esta hoja de ruta durante el próximo año 2026, impulsando nuevas actuaciones en otros núcleos poblacionales que permitan alcanzar la sostenibilidad energética total en el alumbrado público.