La Navidad más inclusiva en Telde

Telde no quiere que se quede nadie sin disfrutar de la ilusión de estas fechas. El Ayuntamiento vuelve a mostrar su compromiso con la inclusividad con una amplia programación que contiene varios actos dirigidos de forma especial a niños y niñas con hipersensibilidad sensorial, trastorno del espectro autista (TEA), discapacidad o enfermedades que dificultan su participación en celebraciones multitudinarias. También están abiertas para el público en general.

Cine sin normas estrictas que permite al público levantarse, moverse por el pasillo o salir al baño sin estar la sala completamente a oscuras; tramos silenciosos en la recepción de Papá Noel y en la cabalgata de los Reyes Magos, visita a sus majestades de Oriente en silencio en el teatro municipal Juan Ramón Jiménez, una zona sensorial de calma con aparcamientos cerca que permite una salida rápida para los vehículos de los padres o madres, y la visita de los Reyes Magos a algunos hogares con personas que padecen graves enfermedades que les impiden salir a disfrutar a la calle son algunas de las iniciativas que ofrece la Navidad de Telde, a las que se les añaden los formatos tradicionales de estas fiestas.

El alcalde Juan Antonio Peña afirma que estas iniciativas «nacen de situaciones reales, como la de una niña con leucemia que no podía acudir a ningún evento navideño, y fue lo que impulsó la idea de llevar la magia directamente a su hogar, y lo haremos con otros niños o jóvenes con enfermedades graves, intentando que no se nos vaya de las manos».

Peña asegura que ofrecer esta serie de actividades inclusivas «ha hecho que visiten la Navidad de Telde familias de otros municipios como Ingenio, Gáldar o Las Palmas de Gran Canaria».

El regidor apunta que todas estas ideas «surgen de escuchar a la gente». Peña guarda ya testimonios directos de padres y madres que le comentan que es la primera vez que sus hijos disfrutan de los Reyes Magos o de una cabalgata. «Este es un modelo que se consolida poco a poco y también se contagia a otros municipios, demostrando que la inclusión no es una excepción, sino un avance que ya forma parte de la celebración», apunta el alcalde, quien añade que «en el fondo, lo que estamos haciendo es sembrar para que este tipo de iniciativas permanezcan en el programa y se normalicen, además de la alegría que supone para esas familias.

Agenda de eventos

La agenda inclusiva arranca este domingo con el Cine de Navidad Inclusivo, a las 12:00 horas en el Teatro Municipal. Las siguientes citas son el 22 de diciembre por la tarde, con la llegada de Papá Noel a Telde con un tramo silencioso en los bajos del Parque San Juan; el 5 de enero, a las 11:00 horas, con la recepción silenciosa de los Reyes Magos en el Teatro Municipal. La cabalgata posterior contará con un tramo silencioso y además se habilitará una zona sensorial de calma en la parte baja de la Rambla. Este espacio contará con carpas, baño adaptado, zonas para relajarse, personal especializado y un área de aparcamiento cercana para facilitar una salida rápida en caso de crisis.