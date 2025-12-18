Mogán estima en 25.500 euros las pérdidas de sus servicios de hamacas y sombrillas durante el cierre de playas

Mogán estima las pérdidas sufridas en la explotación de ocho de sus playas en 25.500 euros. La gestión municipal de hamacas, sombrillas y salvamento de las playas de El Perchel , Marañuelas, Patalavaca, Puerto Rico, Del Cura, Tauro, Taurito y Playa de Mogán percibieron unos 41.500 euros durante la semana del 7 al 14 de noviembre en la que el Gobierno de Canarias decretó la prohibición del baño en las costas afectadas por el vertido originado en la costa de Telde. En el mismo período del año anterior, los ingresos ascendieron a los 67.000 euros. En total, una reducción del 38% que será incluida en la denuncia que prepara el Ayuntamiento de Mogán una vez se conozca el informe oficial sobre la contaminación marina.

Desde la empresa municipal que gestiona las playas del municipio, salvo Anfi y Amadores que pertenecen a una concesionaria privada, reconocen que las afectaciones fueron más allá de los días en los que el Gobierno decretó el cierre de playas. Dos días antes, ya los socorristas pusieron la bandera roja al notar restos del vertido en la orilla. En los días posteriores, que coincidieron con el fin de semana, la bandera amarilla se izó en algunos momentos siguiendo las directrices de los técnicos autonómicos en el caso de apreciar restos de nuevo.

El Ayuntamiento está a la espera de conocer el informe oficial de las autoridades para valorar si sigue adelante con las acciones legales para reclamar responsabilidades por los daños económicos sufridos.