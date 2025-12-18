¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

El otoño se despide cargado de eventos navideños, conciertos y ferias repartidas por todos los municipios de la isla.

La jornada inaugural de las Navidades del Mundo tendrá lugar mañana a partir de las 17:00 horas en el Parque del Sur. Esta jornada contará con una ruta motera y actuaciones musicales del Trío Pica Pica a las 18:00 horas para el público infantil, seguido por los conciertos de Maldita EGB a las 20:00 horas y Los 600 a las 21:30 horas.

La plaza de San Gregorio acoge hoy de 16:30 a 19:30 horas y mañana de 11:30 a 14:00 horas la visita de Papá Noel. Así, la Zona Comercial Abierta se llenará de magia con estructuras de hasta tres metros de altura, un castillo nevado y bastones de caramelo. El Mercado Municipal, en el Área Polivalente de Nerea, recibirá también hoy a las 12:00 horas una jornada especial con la Banda Municipal de Música y las tejedoras de Telde. Por otro lado, la plaza de San Gregorio acoge este domingo la nueva edición de la Feria de la Naranja, que tuvo que ser aplazada por el paso de la borrasca Emilia. La jornada, que empezará a las 09:00 horas, se alargará hasta las 15:00 horas.

El casco de Gáldar acoge hoy la Noche en Blanco con espectáculos infantiles y actividades culturales con entrada gratuita. La Plaza de Los Faycanes arranca desde las 17.00 horas con el espectáculo infantil ‘La Lista de los Deseos’; el Casino de Gáldar acoge el show ‘El Libro Mágico de los Cuentos’ y la cabalgata infantil recorrerá las calles del casco histórico. También a partir de las 19.00 y hasta las 00:00 horas se podrá disfrutar del espectáculo audiovisual ‘Ilumina el Santuario de Santiago Apóstol’ en el frontis de la iglesia. Gáldar también acoge un concierto especial de Navidad con los solistas Anaé, Argel Campo y Alba Pérez mañana a las 20.30 horas en la Plaza de Santiago.

Agaete disfrutará del Belén Napolitano de Jonay García en el Centro Cultural del municipio. Hoy el horario para visitarlo es de 11 a 13 horas y de 18:00 a 20:00 horas. Mañana, de 19:00 a 21:00.

La Plaza Grande acoge hoy a las 20:00 horas el musical ‘En busca de la magia’. Por otro lado, la Zona Comercial Abierta de Las Huertas acoge mañana la Feria Navideña de Comercio Local, una iniciativa que se celebrará de 10:00 a 22:00. La jornada tendrá como colofón el concierto de La Boina de Fito a las 22:15 horas en el Parque de las Huertas. Además, las actividades navideñas llegan a todos los barrios; el sábado lo hará Hoya Pineda, Anzo, San Juan y Montaña Alta y el domingo a San Felipe, Farailaga, Caleta, Casas de Aguilar, Becerril, Montaña de Guía, La Atalaya y San Roque.

La Parroquia de San Vicente Ferrer celebra el domingo a partir de las 12:00 horas su tradicional Encuentro de Villancicos. El encuentro contará con la participación de cinco agrupaciones que ofrecerán un variado repertorio de villancicos, combinando piezas de la tradición canaria con composiciones navideñas de otros lugares.

El domingo, la Feria de la Navidad celebra su gran fiesta de clausura. Desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, la plaza anexa al Centro Polivalente de Arguineguín acoge actuaciones musicales, castillos hinchables, pista de patinaje y recibirá la visita de princesas y superhéroes para los más pequeños.

Santa Lucía

El pueblo de Santa Lucía de Tirajana celebra los actos principales de las fiestas de su patrona. Esta noche el Teleclub acoge, a las 21:00 horas, el tradicional baile de taifas, amenizado por las parrandas El Paradero, El Cura y El Pajullo. Al finalizar, serenata por las calles del pueblo. Mañana, a las 22:30 horas, en la Cancha del Polideportivo, actuación musical de Calle Obispo. El domingo se celebra la romería de Los Labradores, a partir de las 13:00 horas. También en el municipio, el teatro Víctor Jara recibe hoy, a las 20:30 horas, a la cantante Shaila Dúrcal. El programa navideño ofrece hasta el lunes 24 la actividad ‘Viaja hasta Laponia para visitar a Papá Noel’, en el Salón Ateneo.

Esta noche, a las 20:00 horas, V Noche Parrandera Navideña en el local de la Asociación Vecinal San Gabriel de La Jurada. A las 20:30 horas el humorista Jorge Ávila presenta su nuevo espectáculo ‘Esto no estaba pensado’ en el Centro Cultural Federico García Lorca. Además, hoy también se inaugura la pista de hielo en el parque de Los Aromeos. Mañana, II Feria del Motor en la Avenida Carlos V de El Carrizal, de 10:00 a 20:00 horas. En el Federico García Lorca, a las 18:00 y a las 20:30 horas, doble función del espectáculo ‘Tremenda’ de la humorista Petite Lorena. El domingo, de 10:00 a 15:00 horas, segunda jornada de la Feria del Motor. A las 12:00 horas, VIII Festival de Teatro Infantil Villa de Ingenio con el espectáculo familiar y gratuito ‘La Reina de las Nieves’ en la Plaza de la Candelaria de Ingenio.

El Auditorio acoge el Concierto de Navidad de la Parranda de Teror, a las 20:30 horas. Mañana, visita de Papá Noel, con pasacalles desde el Paseo González Díaz hasta la Alameda Pío XII, a las 18:30 horas. El domingo, concierto navideño de la Bandita de la Banda de Música de Teror, a las 12:00, en la Alameda Pío XII.

Dentro del programa navideño del municipio, la cantante Fabiola Trujillo actúa esta noche, a las 20:30 horas, en la plaza de San Juan. Mañana, Belén viviente, a las 20:00 horas, en la iglesia de Montaña Cardones, y a las 20:30 horas, Noche Joven Arucas Light Night, con los bailarines de break dance Josué López y Henri, y las actuaciones de Playa Coco, Ismel Leal, Shangó Dhely, Airam Vega y Samito Dámaso. El domingo, fiesta de Navidad en la plaza de San Juan, a las 12:00, con Totó el payaso, y a las 19:30 horas, concierto de villancicos tradicionales en la iglesia de San Juan.

La Casita de la Navidad abre sus puertas hoy, de 18:00 a 20:30 horas, en el parque Pico Lomito, y a las 21:00 horas, actuación musical de Trío Son del Alma y Gabriel Rodríguez, en la plaza del Árbol Redondo. Mañana, XII carrera solidaria Villa de Moya, desde las 9:00 horas. También mañana, de 17:00 a 20:00 horas, llegada de Papá Noel en el polideportivo municipal. A partir de las 17:00 horas, turrón solidario de 200 metros de largo, en la calle Miguel Hernández. El domingo, concierto de Navidad, a las 12:30 horas, en la plaza Tomás Morales.

Hoy, a las 17:00 horas, el polígono residencial de Arinaga acoge talleres y atracciones, además de la visita del Paje Real. A las 18:00 horas tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Arinaga un recital navideño de flauta y piano. Por la noche, concierto de Pedro Manuel Afonso en la plaza de Arinaga. Mañana, a las 19:30, el concierto de Navidad de Los Gofiones en el Teatro Auditorio y a las 22:00, verbena en la Plaza del Rosario. El domingo la Gran Canaria Big Band rendirá homenaje al cubano Benny Moré a las 18:00 horas en el Auditorio.

Mañana la casa de Papá Noel abrirá sus puertas a las 16:00 horas en la Calle Nueva para recibir a los niños y niñas. El domingo, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural del municipio tendrá lugar el concierto de Navidad de la Banda de Música Ayonet.