La Policía Nacional desmantela un punto de venta de droga camuflado en una peluquería de San Fernando de Maspalomas

La Policía Nacional ha desarticulado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en San Fernando de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, tras una investigación conjunta desarrollada por agentes de Policía Judicial de las comisarías de Maspalomas y Telde, ha informado el cuerpo este jueves en un comunicado.

La actuación se enmarca en una causa judicial por un delito contra la salud pública y ha permitido poner fin a una actividad ilícita que operaba bajo la apariencia de un negocio legal.

Investigación iniciada por informaciones ciudadanas

Las pesquisas policiales comenzaron a raíz de diversas informaciones que alertaban de la posible existencia de un punto de venta de droga oculto tras una actividad comercial aparentemente lícita. Tras las primeras comprobaciones, los agentes detectaron un trasiego constante de personas en una barbería-peluquería situada en el centro comercial Bellavista, un movimiento que no se correspondía con el funcionamiento habitual de este tipo de establecimientos.

A medida que avanzaba la investigación, los policías confirmaron los indicios iniciales y centraron la vigilancia en el local, que presuntamente servía como tapadera para la distribución de droga, aprovechando la afluencia normal de clientes para pasar desapercibido.

Antecedentes y uso del negocio como tapadera

Según la investigación, uno de los implicados contaba con antecedentes por delitos contra la salud pública, lo que reforzó las sospechas sobre el uso del establecimiento como punto de distribución de sustancias estupefacientes.

Los agentes han detenido al propietario y un trabajador del establecimiento, en el marco de una investigación judicializada

El negocio funcionaba como fachada para facilitar la venta sin levantar sospechas en una zona comercial muy concurrida del sur de Gran Canaria.

Registros en varios inmuebles vinculados

El operativo policial no se limitó al local comercial. Los agentes extendieron la actuación a otros espacios relacionados con los investigados, entre ellos un local contiguo alquilado por uno de los detenidos y un domicilio en el municipio de Telde. En estos lugares se localizaron parte de las sustancias intervenidas durante la operación.

Drogas intervenidas y material incautado

Durante los registros, la Policía Nacional incautó 144,06 gramos de cocaína y 5.425 gramos de hachís, además de material destinado a la manipulación, dosificación y distribución de la droga. También se intervinieron dispositivos informáticos y electrónicos presuntamente vinculados a la actividad delictiva investigada.

Dos detenidos y uno ingresa en prisión

La operación culminó con la detención de dos varones, el propietario y un trabajador del establecimiento. Con la desarticulación del punto de venta, la Policía dio respuesta al malestar y la alarma social que la actividad generaba en el entorno comercial.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial competente, el propietario del local ingresó en prisión.