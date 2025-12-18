El restaurante de Gran Canaria al que tienes que ir sí o sí: cocina canaria reinventada
El local situado en Telde ofrece una propuestas gastronómica innovadora y creativa
En el corazón de Telde hay un restaurante que se caracteriza por su capacidad creativa e innovadora, sin perder la esencia de la gastronomía canaria. La Tunera se ha convertido en uno de esos restaurantes que sorprenden de principio a fin, combinando productos locales, creatividad y aportando en enfoque distinto a la cocina tradicional.
¿Quién se esconde tras La Tunera?
Este local se define como "un restaurante innovador, especialista en cocina de autor con un toque autóctono en un ambiente distendido y agradable". Al frente de los fogones está Manolo González, jefe de cocina y discípulo de referentes como Manolo de la Osa y Carlos Cidón. Junto a un equipo joven y creativo, ha conseguido consolida una propuesta culinaria única con raíces canarias, donde cada plato muestra identidad para sorprender a todos los comensales.
Un referente en innovación culinaria
En La Tunera los sabores de siempre se reinterpretan y se elaboran auténticas joyas gastronómicas que despiertan los sentidos de todos sus clientes. La carta no es muy extensa, pero cuenta con los platos esenciales para conquistar a los comensales. También cuenta con sugerencias diarias, en las que ofrece su máxima creatividad
Las papas arrugadas se caracterizan por estar acompañadas de un cremoso mojo de gofio y otro de chocolate, una combinación que se ha convertido en una seña de identidad del local.
La carta busca ofrecer un viaje culinario por las Islas Canarias. Algunas de sus propuestas:
- Carpaccio de Cherne con Aliño de Jengibre y Eneldo
- Filipinos de Queso Ahumado y Mermelada de Tunera
- Gofre de Batata con Ajonesa y Salsa Brava
- Langostinos con Ajillo Helado
- Huevos Rotos con Serrín de Morcilla Dulce de Teror
- Ensalada Tunera con Queso Paneer de Cabra
Como broche final, se pueden decantar por el cremoso de chocolate con aceite de oliva virgen y escamas de sal de gofio o por en polvito La Tunera entre otras opciones.
Horario y ubicación
La Tunera se encuentra en la Calle Betancor Fabelo, 17 en Telde. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de todos los clientes que lo han visitado.
El restaurante abre de martes a viernes en horario de 13:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, y los sábados reduce un poco su horario abriendo a las 13:30 horas, manteniendo los horarios de cierre. Los domingos, lunes y festivos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal. Además de servicio en el local, La Tunera ofrecer servicio take away para disfrutar de su cocina en casa.
